СМИ: Австралия обеспокоена оснащением американских подлодок ядерным оружием
11:08 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/avstralija-2065150364.html
СМИ: Австралия обеспокоена оснащением американских подлодок ядерным оружием
СМИ: Австралия обеспокоена оснащением американских подлодок ядерным оружием - РИА Новости, 28.12.2025
СМИ: Австралия обеспокоена оснащением американских подлодок ядерным оружием
Возможность оснащения ядерным оружием американских подводных лодок класса Virginia, которые будут проходить обслуживание в Австралии, вызвала тревогу в стране,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T11:08:00+03:00
2025-12-28T11:08:00+03:00
в мире
австралия
сша
великобритания
aukus
мид кнр
австралия
сша
великобритания
в мире, австралия, сша, великобритания, aukus, мид кнр
В мире, Австралия, США, Великобритания, AUKUS, МИД КНР
СМИ: Австралия обеспокоена оснащением американских подлодок ядерным оружием

ABC: в Австралии обеспокоены возможностью оснащения подлодок США ядерным оружием

© РИА Новости / Виталий АньковРакетная атомная подводная лодка в море
Ракетная атомная подводная лодка в море - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ракетная атомная подводная лодка в море. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возможность оснащения ядерным оружием американских подводных лодок класса Virginia, которые будут проходить обслуживание в Австралии, вызвала тревогу в стране, сообщает телеканал ABC.
Согласно сообщению ABC, в австралийском городе Рокингем, где с 2027 года на военной базе HMAS Stirling будут проходить обслуживание субмарины, были организованы встречи местного населения с представителями ВМС Австралии.
Американская подводная лодка класса Огайо - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Стоимость новой американской подлодки выросла на 1,7 миллиарда долларов
22 июля, 16:54
"Некоторые из выступающих выражают опасения по поводу радиоактивных отходов и вероятности, что подлодки США класса Virginia будут оснащены ядерным оружием в будущем", - говорится в публикации телеканала.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что сотрудничество США, Великобритании и Австралии (страны AUKUS) в области атомных подлодок нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, мировое сообщество должно дать оценку этому сотрудничеству.
Трехстороннее оборонное соглашение AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления. Первое - создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Канберра должно заплатить Вашингтону 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второе - развитие комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, РЭБ, гиперзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.
Атомная подводная лодка ВМС США USS Helena - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Флот американских атомных подлодок недостаточно укомплектован, пишет WP
9 октября 2024, 21:31
 
В миреАвстралияСШАВеликобританияAUKUSМИД КНР
 
 
