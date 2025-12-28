СМИ: Австралия обеспокоена оснащением американских подлодок ядерным оружием

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возможность оснащения ядерным оружием американских подводных лодок класса Virginia, которые будут проходить обслуживание в Австралии, вызвала тревогу в стране, сообщает телеканал ABC.
Согласно сообщению ABC, в австралийском городе Рокингем, где с 2027 года на военной базе HMAS Stirling будут проходить обслуживание субмарины, были организованы встречи местного населения с представителями ВМС Австралии.
"Некоторые из выступающих выражают опасения по поводу радиоактивных отходов и вероятности, что подлодки США класса Virginia будут оснащены ядерным оружием в будущем", - говорится в публикации телеканала.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что сотрудничество США, Великобритании и Австралии (страны AUKUS) в области атомных подлодок нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, мировое сообщество должно дать оценку этому сотрудничеству.
Трехстороннее оборонное соглашение AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления. Первое - создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Канберра должно заплатить Вашингтону 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второе - развитие комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, РЭБ, гиперзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.
Флот американских атомных подлодок недостаточно укомплектован, пишет WP
9 октября 2024, 21:31