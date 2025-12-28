Судьба самого красивого мальчика в мире: как он выглядел в старости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен ушел из жизни в возрасте 70 лет. О его смерти Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен ушел из жизни в возрасте 70 лет. О его смерти сообщил режиссер Кристиан Петри, который вместе с журналисткой Кристиной Линдстрем снял документальный фильм об Андресене.

За сухими строчками некрологов снова возник тот самый образ — юноша с почти нереальной внешностью, ставший символом целой эпохи и одновременно ее жертвой.

Детство закончилось слишком рано

Бьерн родился в Стокгольме в 1955 году. Его детство нельзя назвать обычным даже по меркам артистов. Когда мальчику было десять, его мать покончила с собой. Эта трагедия стала первой глубокой раной.

После ее смерти Бьерна взяла к себе бабушка — женщина волевая и амбициозная. Именно она решила, что внук обязательно должен стать звездой. С этого момента регулярные походы на кастинги превратились для него в рутину.

Сам Андресен позже делился , что у него не было времени осмыслить ни потерю матери, ни собственные желания. Его просто вели за руку от пробы к пробе, от студии к студии.

Первый успех и роковая роль

В 14 лет он получил небольшую роль в фильме "Шведская история любви" Роя Андерссона — одной из ключевых картин шведского кино 1970-х. Там-то его и заметили. Почти сразу после в его жизни появился человек, который навсегда изменил его судьбу, — Лукино Висконти.

Классик итальянского кино искал актера на роль Тадзио для экранизации повести Томаса Манна "Смерть в Венеции". После кастинга Висконти произнес фразу , которая разошлась по всему миру и навсегда приклеилась к Андресену: "Он самый красивый мальчик ХХ века".

Бьерну тогда было всего 15 лет.

Слава, к которой он не был готов

Фильм вызвал ажиотаж по всему миру почти мгновенно. Образ Тадзио — молчаливого, почти неземного подростка, объекта одержимости взрослого мужчины превратил Андресена в икону. Его лицо печатали на плакатах, его обсуждали в газетах, о нем говорили как о воплощении эфемерной, недосягаемой красоты.

Особую популярность он приобрел в Японии . По его воспоминаниям, когда он впервые приехал в Токио, его "встречали так, словно в страну приехали The Beatles". Поклонницы дежурили у гостиниц, агентства предлагали рекламные контракты, журналы — фотосессии. Он работал моделью, снимался в рекламе, жил жизнью, которая со стороны выглядела как мечта. Но на самом деле все было иначе.

"Это кино испортило мне жизнь"

Со временем Андресен начал говорить о своей самой знаменитой роли совсем другим тоном. В документальном фильме "Самый красивый мальчик в мире", вышедшем в 2021 году, он уже без улыбки вспоминал съемки у Висконти.

"Это кино серьезно испортило мою жизнь", — признавался он.

Он рассказывал: чувствовал постоянный дискомфорт, не понимал, что именно с ним происходит, и не был готов ни к вниманию взрослых, ни к подтекстам, которые сопровождали фильм.

В документальном фильме показаны кадры кастинга, где Висконти заставляет подростка раздеться перед камерой, а также интервью режиссера после премьеры в Каннах. В них звучат шутки, которые Андресен спустя годы назвал унизительными.

Самого Висконти он характеризовал жестко : "хищник от культуры, который пожертвовал бы чем угодно и кем угодно ради работы".

Премьера в Каннах, где его окружали толпы фанатов, он вспоминал как "кошмар наяву".

Травмирующий опыт

В 1970-х Бьерн надолго исчез из публичного пространства. Он рассказывал, как оказался в Париже, где ему пообещали новые роли. Вместо этого он попал в мир богатых поклонников, которые фактически содержали его, осыпали подарками и диктовали условия жизни.

Подробностей он почти не раскрывал, но говорил прямо: это был самый травматичный опыт в его жизни. Именно тогда он окончательно понял, что образ "самого красивого мальчика" лишил его нормального взросления.

"Я нигде не встречал столько фашистов и сволочей, как в кино и театре", — вспоминал Бьерн.

"Мечтал оказаться убитым"

В 1980-х Андресен почти полностью ушел в музыку. Он стал концертирующим пианистом, гастролировал. Параллельно продолжал работать в театре и изредка появлялся в скандинавских фильмах и сериалах без громкой рекламы, с большими паузами между ролями.

Кино перестало быть для него целью. Скорее, редкими эпизодами надоевшей прошлой жизни.

Неожиданно для многих он появился в мировом хите уже в зрелом возрасте. В 2019 году Андресен сыграл небольшую, но шокирующую роль в фильме "Солнцестояние" режиссера Ари Астер. Его герой — старик-сектант.

Небольшая сцена, в которой он снялся, жестокая и запоминающаяся. Сам актер говорил об этом с неожиданным юмором: "Каждый мальчишка мечтает оказаться убитым в фильме ужасов".