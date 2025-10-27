Умер актер, прозванный "самым красивым мальчиком ХХ века"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Шведский актер и музыкант Бьёрн Андресен, прозванный самым красивым мальчиком ХХ века, умер в возрасте 70 лет, пишет газета Dagens Nyheter.
"Умер актер Бьёрн Андресен. <...> О смерти Андресена изданию сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший документальный фильм об актере вместе с Кристиной Линдстрём", — говорится в статье.
Причина смерти не указывается.
Бьёрн Андресен родился в 1955 году и дебютировал в фильме Роя Андерссона "История любви" в 1970 году. А мировая известность пришла к нему в 1971 году, когда он сыграл главную роль (мальчик Тадзио) в фильме знаменитого итальянского режиссера Лукино Висконти "Смерть в Венеции", снятого по мотивам одноименной новеллы Томаса Манна.
"Именно Висконти назвал юного актера "самым красивым мальчиком ХХ века", — добавляется в материале.
Позднее о жизни и творчестве Андресена рассказал документальный фильм "Самый красивый мальчик в мире".
