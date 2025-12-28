https://ria.ru/20251228/alkogol-2065207961.html
Россияне в 2025 году купили меньше алкоголя перед Новым годом, чем в 2024-м
2025-12-28T18:03:00+03:00
2025-12-28T18:03:00+03:00
2025-12-28T19:14:00+03:00
Россияне в 2025 году купили меньше алкоголя перед Новым годом, чем в 2024-м
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Россияне в 2025 году заметно сократили покупки алкоголя перед новогодними праздниками – сразу на 16% по сравнению с 2024 годом, говорится в исследовании компании "Контур.Маркет", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В предновогодний период 2025 года спрос на алкоголь снизился на 16%. Судя по динамике продаж, россияне стали меньше употреблять алкоголь, но отдают предпочтение крепким напиткам", - говорится в исследовании на основе 7 миллионов чеков, выданных с ноября по 15 декабря 2025 года.
В среднем россияне в предновогодний период тратили на одну бутылку алкоголя 1015 рублей. Такая средняя цена объясняется высокой стоимостью виски – 2,4 тысячи рублей. При этом на бутылку шампанского в среднем уходило 1,3 тысячи рублей, на коньяк – 900 рублей, вино – 652 рубля, водку – 543 рубля, пиво – 342 рубля.
Как ранее выяснило агентство, россияне стабильно сокращают потребление алкогольной продукции в течение нескольких месяцев: на ноябрь оно было минимальным с 1997-1998 годов - всего 7,63 литра в год на человека. Меньше всего в стране выпивают на Северном Кавказе
, при этом в Москве
– 4,76 литра, в Санкт-Петербурге
— 6,28 литра.