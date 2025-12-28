Рейтинг@Mail.ru
Афганистан призывал соседние страны сотрудничать с ним - РИА Новости, 28.12.2025
18:20 28.12.2025
Афганистан призывал соседние страны сотрудничать с ним
Афганистан призывал соседние страны сотрудничать с ним - РИА Новости, 28.12.2025
Афганистан призывал соседние страны сотрудничать с ним
Вместо того, чтобы постоянно выражать обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане соседние государства должны сотрудничать с ним в этой...
2025-12-28T18:20:00+03:00
2025-12-28T18:20:00+03:00
в мире
афганистан
https://ria.ru/20251227/afganistan-2065074007.html
https://ria.ru/20251225/tramp-2064500651.html
афганистан
в мире, афганистан
В мире, Афганистан
Афганистан призывал соседние страны сотрудничать с ним

Моджахед призвал соседние страны сотрудничать с Афганистаном

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Исламского Эмирата Афганистан
Флаг Исламского Эмирата Афганистан - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Исламского Эмирата Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вместо того, чтобы постоянно выражать обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане соседние государства должны сотрудничать с ним в этой области, заявил в воскресенье радиостанции "Салам Ватандар" пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.
"Исламский Эмират, реагируя на обеспокоенность ряда соседних и региональных стран по поводу угроз безопасности, исходящих с территории Афганистана, заявляет, что для обеспечения спокойствия в регионе страны должны сотрудничать с Исламским Эмиратом вместо того, чтобы выражать обеспокоенность", - цитирует слова Моджахеда радиостанция.
Афганские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном
27 декабря, 17:28
По мнению пресс-секретаря, проблемы безопасности, связанные с территорией Афганистана, могут быть решены путем взаимопонимания и сотрудничества. "Мы в полной мере уверяем, что Афганистан стремится к спокойствию в регионе. Спокойствие в Афганистане напрямую влияет на регион. Поэтому региональная координация и сотрудничество жизненно необходимы. Государства должны сотрудничать вместо того, чтобы выражать обеспокоенность, они должны принять реалии, произошедшие в Афганистане, и быть партнерами", - заявил Моджахед.
Как отмечает радиостанция, за последний месяц произошло как минимум три трансграничных нападения на территории Таджикистана, которые были осуществлены с территории Афганистана. В результате этих нападений погибли не менее 10 человек. МИД Афганистана объявил о начале тщательного расследования этих инцидентов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп пытается не допустить афганский сценарий на Украине, считают в РАН
25 декабря, 07:32
 
В мире, Афганистан
 
 
