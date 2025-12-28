Афганистан призывал соседние страны сотрудничать с ним

По мнению пресс-секретаря, проблемы безопасности, связанные с территорией Афганистана, могут быть решены путем взаимопонимания и сотрудничества. "Мы в полной мере уверяем, что Афганистан стремится к спокойствию в регионе. Спокойствие в Афганистане напрямую влияет на регион. Поэтому региональная координация и сотрудничество жизненно необходимы. Государства должны сотрудничать вместо того, чтобы выражать обеспокоенность, они должны принять реалии, произошедшие в Афганистане, и быть партнерами", - заявил Моджахед.