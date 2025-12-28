https://ria.ru/20251228/afganistan-2065210224.html
Афганистан призывал соседние страны сотрудничать с ним
Афганистан призывал соседние страны сотрудничать с ним
Моджахед призвал соседние страны сотрудничать с Афганистаном
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Вместо того, чтобы постоянно выражать обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане соседние государства должны сотрудничать с ним в этой области, заявил
в воскресенье радиостанции "Салам Ватандар" пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.
"Исламский Эмират, реагируя на обеспокоенность ряда соседних и региональных стран по поводу угроз безопасности, исходящих с территории Афганистана
, заявляет, что для обеспечения спокойствия в регионе страны должны сотрудничать с Исламским Эмиратом вместо того, чтобы выражать обеспокоенность", - цитирует слова Моджахеда радиостанция.
По мнению пресс-секретаря, проблемы безопасности, связанные с территорией Афганистана, могут быть решены путем взаимопонимания и сотрудничества. "Мы в полной мере уверяем, что Афганистан стремится к спокойствию в регионе. Спокойствие в Афганистане напрямую влияет на регион. Поэтому региональная координация и сотрудничество жизненно необходимы. Государства должны сотрудничать вместо того, чтобы выражать обеспокоенность, они должны принять реалии, произошедшие в Афганистане, и быть партнерами", - заявил Моджахед.
Как отмечает радиостанция, за последний месяц произошло как минимум три трансграничных нападения на территории Таджикистана
, которые были осуществлены с территории Афганистана. В результате этих нападений погибли не менее 10 человек. МИД Афганистана объявил о начале тщательного расследования этих инцидентов.