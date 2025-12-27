У Киева есть красные линии по урегулированию, заявил Зеленский

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у Киева в вопросах урегулирования конфликта остаются "красные линии", и добавил, что не собирается ничего юридически признавать "в любых условиях".
"Есть красные линии для Украины и украинского народа... Все эти вопросы очень чувствительны - это и территории, и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение, что юридически мы ничего признавать не будем в любых условиях", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой. Запись его заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рождественское обращение Зеленского, выразил сомнения в способности последнего "принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.