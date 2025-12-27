https://ria.ru/20251227/yazyk-2065015560.html
Девочки из Казахстана успешно прошли тест по русскому языку в Тюмени
Три девочки из Казахстана, прежде не сдавшие экзамен, в числе 22 детей, переехавших в Тюменскую область с родителями из других стран, успешно прошли... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27
тюменская область
казахстан
александр моор
Три девочки из Казахстана успешно прошли тестирование по русскому языку в Тюмени