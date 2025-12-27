Рейтинг@Mail.ru
Девочки из Казахстана успешно прошли тест по русскому языку в Тюмени - РИА Новости, 27.12.2025
06:21 27.12.2025
Девочки из Казахстана успешно прошли тест по русскому языку в Тюмени
Девочки из Казахстана успешно прошли тест по русскому языку в Тюмени - РИА Новости, 27.12.2025
Девочки из Казахстана успешно прошли тест по русскому языку в Тюмени
Три девочки из Казахстана, прежде не сдавшие экзамен, в числе 22 детей, переехавших в Тюменскую область с родителями из других стран, успешно прошли... РИА Новости, 27.12.2025
тюменская область, казахстан, александр моор
Тюменская область, Казахстан, Александр Моор
Девочки из Казахстана успешно прошли тест по русскому языку в Тюмени

Три девочки из Казахстана успешно прошли тестирование по русскому языку в Тюмени

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка
Тестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Тестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 дек - РИА Новости. Три девочки из Казахстана, прежде не сдавшие экзамен, в числе 22 детей, переехавших в Тюменскую область с родителями из других стран, успешно прошли тестирование по русскому языку для поступления в школы, сообщил глава региона Александр Моор.
"Двадцать два ребёнка, переехавших с родителями в наш регион из других стран, успешно прошли тестирование на уровень владения русским языком для поступления в наши школы. В их числе София Клименко и две сестры – Илона и Александра Фольц", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что София и сестры Фольц вынуждены были пропустить две четверти учебы в школе, так как при тестировании не смогли набрать нужное количество баллов. Власти обещали оказать поддержку семьям при их подготовке к экзамену. Повторное тестирование было запланировано на 26 декабря.
