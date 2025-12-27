Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 440 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии иностранного производства, сообщило в субботу Минобороны РФ.