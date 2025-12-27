МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 440 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии иностранного производства, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трехштурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в районах населенных пунктов Артемовмка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии иностранного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
