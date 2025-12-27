Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 27.12.2025 (обновлено: 12:18 27.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 27.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 440 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, два автомобиля и два орудия полевой... РИА Новости, 27.12.2025
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Днепропетровская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 440 военных в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 440 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии иностранного производства, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трехштурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в районах населенных пунктов Артемовмка, Торецкое, Димитров, Гришино, Белицкое, Родинское, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии иностранного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьДнепропетровская область
 
 
Заголовок открываемого материала