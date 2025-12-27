https://ria.ru/20251227/volejbol-2065079243.html
"Факел Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу
"Факел Ямал" из Нового Уренгоя одержал победу над московским МГТУ в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Волейболисты «Факела Ямал» выиграли пятый матч подряд в ЧР