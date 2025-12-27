Рейтинг@Mail.ru
"Факел Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу
27.12.2025
Волейбол
 
18:13 27.12.2025
"Факел Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу
"Факел Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу
"Факел Ямал" из Нового Уренгоя одержал победу над московским МГТУ в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Факел Ямал" обыграл МГТУ в матче чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Факел Ямал" из Нового Уренгоя одержал победу над московским МГТУ в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Новом Уренгое завершилась со счетом 3-1 (25:20, 23:25, 25:18, 25:19) в пользу хозяев.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
27 декабря 2025 • начало в 16:00
Завершен
Факел
3 : 125:2023:2525:1825:19
МГТУ
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Факел Ямал" выиграл пятый матч подряд. Команда с семью победами и восемью поражениями занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. МГТУ проиграл шестую встречу подряд. Московский клуб с одной победой при 14 поражениях располагается на последней, 16-й позиции.
В следующем туре "Факел Ямал" 4 января сыграет в гостях с "Динамо-ЛО" из Соснового Бора, МГТУ в этот же день встретится на выезде с петербургским "Зенитом".
Волейболисты петербургского Зенита в матче Суперлиги - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Петербургский "Зенит" обыграл "Локомотив" в матче Суперлиги по волейболу
21 декабря, 20:40
 
Волейбол
 
