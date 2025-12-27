Рейтинг@Mail.ru
Вучич и Орбан обсудили вопросы энергобезопасности
14:32 27.12.2025 (обновлено: 15:40 27.12.2025)
Вучич и Орбан обсудили вопросы энергобезопасности
Вучич и Орбан обсудили вопросы энергобезопасности
Вучич и Орбан обсудили вопросы энергобезопасности
Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном обсудил энергобезопасность и шаги для развития сети...
Вучич и Орбан обсудили вопросы энергобезопасности

Вучич и Орбан провели беседу с упором на отношения Украины, России и ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан и Александр Вучич
Виктор Орбан и Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан и Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном обсудил энергобезопасность и шаги для развития сети транспортировки, приема и хранения энергоносителей для двух стран.
Виктором Орбаном рассмотрели актуальную ситуацию в вопросе энергобезопасности, как и следующие шаги с целью стабилизации положения в этой области. Мы также коснулись планов по развитию региональной сети транспортировки, хранения и приема энергоносителей, учитывая приоритетное значение стабильного энергоснабжения обеих стран", - написал Вучич в Instagram*.
Он добавил, что обсудил с венгерским премьером и позицию Сербии на европейском пути и геополитическую ситуацию "с особым упором на отношения Украины, России и ЕС".
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила ранее, что венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.
Вучич в минувший четверг подтвердил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.
Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении значительной доли в NIS.
Прозападные оппозиционные "Партия свободы и правосудия" (SSP) и SRCE во вторник подали в скупщину (парламент) Сербии инициативу о введении государственного управления в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США, сообщил глава SSP, бывший мэр Белграда Драган Джилас.
Документ сначала должен пройти проверку на формальное соответствие акта законным требованиям со стороны парламента, а затем получить поддержку большинства депутатов, чтобы быть принятым в повестку заседания. Оппозиционным партиям – авторам законотворческой инициативы о госуправлении NIS - принадлежат 23 из 250 мест в парламенте Сербии.
Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
