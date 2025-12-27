Переговоры лидеров ЕС с Зеленским состоятся вечером

БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Переговоры Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен запланированы на вечер субботы, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.

Ранее в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что обсудит с лидерами стран Евросоюза перспективы достижения мира на Украине.

"Эта беседа запланирована на ранний вечер", - сказал собеседник агентства. Он также пояснил, что по итогам встречи может быть сделано короткое заявление.

Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал Туск.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, не приближают достижение долгосрочного мира.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.