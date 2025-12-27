Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что его встреча с Трампом не будет закрытой - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065063127.html
Зеленский заявил, что его встреча с Трампом не будет закрытой
Зеленский заявил, что его встреча с Трампом не будет закрытой - РИА Новости, 27.12.2025
Зеленский заявил, что его встреча с Трампом не будет закрытой
Владимир Зеленский заявил, что его предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом будет открыта для прессы. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:40:00+03:00
2025-12-27T15:40:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
стив уиткофф
владимир зеленский
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036991283_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_1606465aab188bebc36a01eecd14ccd2.jpg
https://ria.ru/20251227/express-2065025952.html
https://ria.ru/20251227/tramp-2064995036.html
https://ria.ru/20251227/smi-2065047014.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036991283_176:0:2843:2000_1920x0_80_0_0_cdd72227c6f146ec9c188aadab50db0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, стив уиткофф, владимир зеленский, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Зеленский заявил, что его встреча с Трампом не будет закрытой

Зеленский заявил, что его предстоящая встреча с Трампом будет открыта для прессы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом будет открыта для прессы.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Заявление Трампа в адрес Зеленского вызвало переполох на Западе
09:30
"Я думаю, что наша (с Трампом -ред.) встреча будет и с камерами, и со средствами массовой информации", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой. Запись его заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Трамп даст Зеленскому последний шанс на спасение
08:00
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Лидеры ЕС не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского, сообщает CNN
13:11
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ЗеленскийРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала