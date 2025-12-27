Зеленский заявил, что его встреча с Трампом не будет закрытой

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его предстоящая встреча с президентом США Дональдом Трампом будет открыта для прессы.

"Я думаю, что наша (с Трампом -ред.) встреча будет и с камерами, и со средствами массовой информации", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой. Запись его заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live".