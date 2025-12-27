Зеленский озвучил состав делегации на встрече с Трампом

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал состав украинской делегации на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.
"Помимо (главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины - ред.) Рустема Умерова будет министр экономики (Алексей - ред.) Соболев, а также и (глава генштаба ВСУ - ред.) Андрей Гнатов, а также (советник руководителя офиса Зеленского - ред.) Александр Бевз, а также будет (первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей - ред.) Кислица", - заявил Зеленский в ходе общения с украинской прессой. Запись его заявления опубликовал украинский телеканал "Новости.Live".
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.