Алиханов назвал обновленный Ту-214 очередным шагом к техсуверенитету

КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Обновленный самолет Ту-214 стал очередным шагом к технологическому суверенитету в российской гражданкой авиации, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«
"Ту-214 в новом облике стал очередным шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации, и мы не останавливаемся на достигнутом", - сказал министр.
Ранее Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.
«
"Также наши авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. Для мирового авиастроения их производит единственная компания, и мы смогли преодолеть ее глобальную монополию. Теперь системы, которые уже подтвердили свою эффективность, будут устанавливаться и на другие модели самолетов. Ту-214 в новом облике стал очередным шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации, и мы не останавливаемся на достигнутом",- подчеркнул Алиханов.
По словам главы Минтранса РФ Андрея Никитина, одобрение импортозамещенного Ту‑214 открывает путь серийному выпуску самолетов для поставок отечественным авиакомпаниям.
"По планам ПАО "ОАК" планируется увеличение выпуска Ту‑214 до 20 единиц в год к концу 2027. Серийное производство обеспечит рабочие места, развитие региона и рост технологических компетенции. Уверен, что разработчик самолета ПАО "Туполев" продолжит дальнейшее совершенствование конструкции самолета для удовлетворения ожиданий эксплуатантов. А завод обеспечит необходимые объемы выпуска этих самолетов", - подчеркнул Никитин.
Ту-214 - это современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5200 километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.