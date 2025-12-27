Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал от минюста опозорить демократов делом Эпштейна
17:37 27.12.2025
Трамп потребовал от минюста опозорить демократов делом Эпштейна
Трамп потребовал от минюста опозорить демократов делом Эпштейна - РИА Новости, 27.12.2025
Трамп потребовал от минюста опозорить демократов делом Эпштейна
Президент США Дональд Трамп потребовал от минюста опубликовать все материалы из дела обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которые... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:37:00+03:00
2025-12-27T17:37:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
дональд трамп
джеффри эпштейн
федеральное бюро расследований сша
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, джеффри эпштейн, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Федеральное бюро расследований США
Трамп потребовал от минюста опозорить демократов делом Эпштейна

Трамп: радикальные леваки хотят говорить только об Эпштейне

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от минюста опубликовать все материалы из дела обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которые могут опорочить демократов.
"Демократы работали с Эпштейном, не республиканцы. Опубликуйте все их имена, опозорьте их", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Наличные рубли нашли в сейфе Эпштейна
23 декабря, 19:54
По его словам, в деле Эпштейна обнаружили 1 миллион новых страниц. Минюст вынужден бросать все силы "на вдохновленное демократами мошенничество", пожаловался президент США. Трамп призвал минюст скорее опубликовать все материалы о демократах и вернуться к работе.
"Радикальные леваки не хотят, чтобы люди говорили об успехе Трампа и республиканцев, только о давно умершем Эпштейне", - подчеркнул Трамп.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Бывший президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трампу не понравилось наличие фото Клинтона в материалах по делу Эпштейна
23 декабря, 02:36
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Несовершеннолетняя вербовщица Эпштейна раскрыла его отношение к темнокожим
23 декабря, 19:34
 
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Федеральное бюро расследований США
 
 
