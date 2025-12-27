Трамп потребовал от минюста опозорить демократов делом Эпштейна

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от минюста опубликовать все материалы из дела обвиненного в сексторговле покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которые могут опорочить демократов.

"Радикальные леваки не хотят, чтобы люди говорили об успехе Трампа и республиканцев, только о давно умершем Эпштейне", - подчеркнул Трамп.