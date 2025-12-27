https://ria.ru/20251227/tramp-2065013345.html
Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд
Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд - РИА Новости, 27.12.2025
Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд
Президент США Дональд Трамп не планирует вслед за Израилем признавать Сомалиленд. РИА Новости, 27.12.2025
Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд
NYP: Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд