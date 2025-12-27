Рейтинг@Mail.ru
Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд - РИА Новости, 27.12.2025
05:12 27.12.2025
Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд
Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд - РИА Новости, 27.12.2025
Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд
Президент США Дональд Трамп не планирует вслед за Израилем признавать Сомалиленд. РИА Новости, 27.12.2025
в мире
израиль
сомалиленд
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
израиль
сомалиленд
сша
в мире, израиль, сомалиленд, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Сомалиленд, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд

NYP: Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует вслед за Израилем признавать Сомалиленд.
В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля".
"Просто скажите: "Нет, запятая, не сейчас", - цитирует американского лидера газета New York Post.
Как пишет издание, которому Трамп ответил по телефону, президент США спросил вслух на своем гольф-поле, знает ли кто-нибудь, где находится Сомалиленд.
В миреИзраильСомалилендСШАДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
