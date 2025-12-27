https://ria.ru/20251227/svo-2065041813.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 27.12.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны противника и уничтожила за сутки свыше 220 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило министерство... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T12:15:00+03:00
2025-12-27T12:15:00+03:00
2025-12-27T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45579cca7da6cb292c0e7e87d571e460.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e802f9a8ec8235f7a2fea8820024bf90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действия войск "Восток"