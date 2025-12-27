Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025
Шерпа рассказала о статусе Польши на саммите G20
11:00 27.12.2025
Шерпа рассказала о статусе Польши на саммите G20
Шерпа рассказала о статусе Польши на саммите G20
США обещают, что Польша не заменит ЮАР в "Группе двадцати", сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. РИА Новости, 27.12.2025
в мире
польша
сша
юар
светлана лукаш
дональд трамп
большая двадцатка
в мире, польша, сша, юар, светлана лукаш, дональд трамп, большая двадцатка
В мире, Польша, США, ЮАР, Светлана Лукаш, Дональд Трамп, Большая двадцатка
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. США обещают, что Польша не заменит ЮАР в "Группе двадцати", сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Подчеркивалось Соединенными Штатами, что Польша не является заменой ЮАР, что это просто решение президента Дональда Трампа привлечь Польшу к работе в "группе двадцати", - сообщила Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Отсутствие ЮАР на встрече G20 в США вызвало резонанс, заявила шерпа России
25 декабря, 05:23
 
В миреПольшаСШАЮАРСветлана ЛукашДональд ТрампБольшая двадцатка
 
 
