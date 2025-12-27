ЕС прокомментировал признание Израилем Сомалиленда

БРЮССЕЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Европейская служба внешних связей призывает уважать территориальную целостность Сомали после признания Израилем Сомалиленда.
"Израиль 26 декабря признал Сомалиленд независимым государством. ЕС вновь подтверждает важность соблюдения единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в соответствии с её конституцией, а также с Уставами Африканского союза и ООН", - сказано в заявлении.
В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля". Поддержку Сомали выразили Джибути, Кения, Танзания, Уганда, Катар.