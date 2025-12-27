На Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце, а на новогодние праздники может ожидается пик вспышечной активности звезды, Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце, а на новогодние праздники может ожидается пик вспышечной активности звезды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На восточном краю Солнца рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1... Событие является самым мощным с 8 декабря... Пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год, несмотря на вероятный пик вспышечной активности, на данный момент считается невысокой из-за значительного удаления активных областей звезды от линии "Солнце — Земля", уточнили в лаборатории.

Ученые отметили, что мощность произошедшей вспышки составила около 50% от порога высшего балла X. Максимум излучения зафиксирован в 04.50 мск.