На Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка
Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце, а на новогодние праздники может ожидается пик вспышечной активности звезды, сообщили в Лаборатории...
ИКИ РАН: на Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце, а на новогодние праздники может ожидается пик вспышечной активности звезды, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На восточном краю Солнца рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1... Событие является самым мощным с 8 декабря... Пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год, несмотря на вероятный пик вспышечной активности, на данный момент считается невысокой из-за значительного удаления активных областей звезды от линии "Солнце — Земля", уточнили в лаборатории.
Ученые отметили, что мощность произошедшей вспышки составила около 50% от порога высшего балла X. Максимум излучения зафиксирован в 04.50 мск.
"Интересно, что событие 8 декабря и сегодняшнее произошли, судя по всему, в одной и той же области Солнца, которая в начале декабря находилась на западном краю Солнца. За прошедшее время Солнце совершило примерно 2/3 оборота вокруг оси, и тот же центр активности, пройдя по обратной стороне, снова вернулся на видимую с Земли
сторону - теперь на восточный край", - добавили ученые.