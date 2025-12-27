Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/solnechnaya-2065010572.html
Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году
Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году - РИА Новости, 27.12.2025
Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году
Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя общее число сильных и очень сильных вспышек продолжит снижаться, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T03:53:00+03:00
2025-12-27T03:53:00+03:00
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_17:0:1699:946_1920x0_80_0_0_a75a66211d44ab1531a19bffcd697b16.jpg
https://ria.ru/20251226/solntse-2064808963.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_228:0:1489:946_1920x0_80_0_0_0411196c81f51a95fb4f250cce508d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году

Богачев: солнечная активность в 2026 году останется на значительном уровне

© РИА Новости / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) | Перейти в медиабанкВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Перейти в медиабанк
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя общее число сильных и очень сильных вспышек продолжит снижаться, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
"Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя число событий уровня M и X, как считается, продолжит снижаться", - сказал Богачев.
Он уточнил, что в 2025 году, несмотря на отдельные всплески, наблюдался спадающий тренд как солнечной, так и геомагнитной активности. По словам учёного, за год произошло 18 вспышек уровня X и 333 вспышки М-класса. Это заметно ниже, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 54 очень сильные вспышки и 885 сильных.
В то же время количество обычных вспышек класса С осталось на прежнем уровне – около 2,8 тысячи за год.
"Надо заметить, что в абсолютных цифрах уровень вспышечной активности всё ещё достаточно высокий. Речь не о единицах или десятках событий, а сотнях и тысячах, поэтому обратиться в ноль как по волшебству в течение года всё это, очевидно, не сможет", - подчеркнул Богачёв.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце
Вчера, 11:21
 
Российская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала