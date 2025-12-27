https://ria.ru/20251227/solnechnaya-2065010572.html
Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году
Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году - РИА Новости, 27.12.2025
Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году
Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя общее число сильных и очень сильных вспышек продолжит снижаться, сообщил РИА Новости
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году
Богачев: солнечная активность в 2026 году останется на значительном уровне
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя общее число сильных и очень сильных вспышек продолжит снижаться, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
"Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя число событий уровня M и X, как считается, продолжит снижаться", - сказал Богачев.
Он уточнил, что в 2025 году, несмотря на отдельные всплески, наблюдался спадающий тренд как солнечной, так и геомагнитной активности. По словам учёного, за год произошло 18 вспышек уровня X и 333 вспышки М-класса. Это заметно ниже, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 54 очень сильные вспышки и 885 сильных.
В то же время количество обычных вспышек класса С осталось на прежнем уровне – около 2,8 тысячи за год.
"Надо заметить, что в абсолютных цифрах уровень вспышечной активности всё ещё достаточно высокий. Речь не о единицах или десятках событий, а сотнях и тысячах, поэтому обратиться в ноль как по волшебству в течение года всё это, очевидно, не сможет", - подчеркнул Богачёв.