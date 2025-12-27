Ученый рассказал о солнечной активности в 2026 году

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя общее число сильных и очень сильных вспышек продолжит снижаться, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

"Уровень солнечной активности в 2026 году останется значительным, хотя число событий уровня M и X, как считается, продолжит снижаться", - сказал Богачев.

Он уточнил, что в 2025 году, несмотря на отдельные всплески, наблюдался спадающий тренд как солнечной, так и геомагнитной активности. По словам учёного, за год произошло 18 вспышек уровня X и 333 вспышки М-класса. Это заметно ниже, чем в 2024 году, когда было зарегистрировано 54 очень сильные вспышки и 885 сильных.

В то же время количество обычных вспышек класса С осталось на прежнем уровне – около 2,8 тысячи за год.