Вучич обсудил с российским послом санкции США против NIS - РИА Новости, 27.12.2025
15:13 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/serbiya-2065060644.html
Вучич обсудил с российским послом санкции США против NIS
Вучич обсудил с российским послом санкции США против NIS - РИА Новости, 27.12.2025
Вучич обсудил с российским послом санкции США против NIS
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил, что Сербия защитит свои национальные интересы в условиях санкций США... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:13:00+03:00
2025-12-27T15:13:00+03:00
в мире
сербия
россия
сша
александр боцан-харченко
александр вучич
владимир путин
нефтяная индустрия сербии
сербия
россия
сша
в мире, сербия, россия, сша, александр боцан-харченко, александр вучич, владимир путин, нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, США, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Владимир Путин, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции в отношении России
Вучич обсудил с российским послом санкции США против NIS

Вучич заверил посла РФ Боцан-Харченко, что защитит Сербию от санкций США

Александр Вучич
Александр Вучич
Александр Вучич. Архивное фото
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко заявил, что Сербия защитит свои национальные интересы в условиях санкций США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).
"Содержательный разговор с послом РФ с фокусом на энергобезопасность Сербии. Мы особо обсудили последствия санкций США и возможные решения. Я напомнил, что Сербия привержена диалогу и конструктивному сотрудничеству со всеми нашими партнерами в интересах граждан с целью обеспечения энергетической надежности. В соответствии с этим я сказал, что Сербия сможет защитить свои жизненно важные национальные и государственные интересы", - написал Вучич в Instagram*.
Глава МИД Сербии призвал стремиться к Европе
23 декабря, 18:16
Глава МИД Сербии призвал стремиться к Европе
23 декабря, 18:16
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила ранее, что венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS.
Вучич в минувший четверг подтвердил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.
Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении значительной доли в NIS.
Прозападные оппозиционные "Партия свободы и правосудия" (SSP) и SRCE во вторник подали в скупщину (парламент) Сербии инициативу о введении государственного управления в "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США, сообщил глава SSP, бывший мэр Белграда Драган Джилас.
Вучич сообщил о продлении договора с Россией на поставки газа
23 декабря, 15:13
Вучич сообщил о продлении договора с Россией на поставки газа
23 декабря, 15:13
Документ сначала должен пройти проверку на формальное соответствие акта законным требованиям со стороны парламента, а затем получить поддержку большинства депутатов, чтобы быть принятым в повестку заседания. Оппозиционным партиям – авторам законотворческой инициативы о госуправлении NIS - принадлежат 23 из 250 мест в парламенте Сербии.
Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.
NIS и венгерская MOL запросили у США приостановки санкций
25 декабря, 17:19
NIS и венгерская MOL запросили у США приостановки санкций
25 декабря, 17:19
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - миноритариям.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Вучич и Орбан обсудили вопросы энергобезопасности
14:32
Вучич и Орбан обсудили вопросы энергобезопасности
14:32
 
В миреСербияРоссияСШААлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичВладимир ПутинНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении России
 
 
