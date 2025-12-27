https://ria.ru/20251227/rossiya-2065101837.html
Группировка войск "Центр" ведет освобождение Новопавловки, продолжаются бои в Новоподгородном Днепропетровской области, сообщил командующий группировкой Валерий РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
владимир путин
происшествия
россия
днепропетровская область
