Миронов отметил профессионализм и мужество российских спасателей

"Спасатели - люди мирной профессии. Но по-военному мужественные и готовые к самопожертвованию в любой момент, будь то пожар, стихийное бедствие или самая настоящая война. Профессионалы высочайшего класса - они идут в огонь и в воду, в горы или под землю, рискуя своей жизнью, чтобы спасти чужую. Это достойно самой глубокой благодарности и признания", - сказал он РИА Новости.