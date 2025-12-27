https://ria.ru/20251227/rossiya-2065052560.html
Миронов отметил профессионализм и мужество российских спасателей
Спасатели по-военному мужественные, готовые к самопожертвованию и профессионалы высочайшего класса, заявил глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей... РИА Новости, 27.12.2025
Миронов назвал российских спасателей людьми по-военному мужественными
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасатели по-военному мужественные, готовые к самопожертвованию и профессионалы высочайшего класса, заявил глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в поздравлении с Днём спасателя РФ.
Ежегодно День спасателя Российской Федерации отмечается 27 декабря.
"Спасатели - люди мирной профессии. Но по-военному мужественные и готовые к самопожертвованию в любой момент, будь то пожар, стихийное бедствие или самая настоящая война. Профессионалы высочайшего класса - они идут в огонь и в воду, в горы или под землю, рискуя своей жизнью, чтобы спасти чужую. Это достойно самой глубокой благодарности и признания", - сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что с началом специальной военной операции работа у сотрудников МЧС
стала еще опаснее.
"Эвакуация мирных жителей, доставка гуманитарных грузов, тушение пожаров, разминирование и проведение других сугубо мирных миссий - все это приходится делать в буквальном смысле под огнем врага. Поэтому спасатели, работающие в зоне СВО, теперь заслуженно получают статус ветерана боевых действий", - подчеркнул он
Миронов
добавил, что "Справедливая Россия
" будет и дальше добиваться увеличения зарплат и расширения льгот для сотрудников МЧС.