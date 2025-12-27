https://ria.ru/20251227/rossija-2065068547.html
В России разработали систему предупреждения столкновений в воздухе
КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Российские специалисты разработали свою систему предупреждения столкновений в воздухе для авиатехники, страна готова предложить технологию и на международном рынке, обеспечив в первую очередь такими системами отечественные самолеты, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Систему предупреждения столкновений с воздушными судами ранее в мире производила только одна компания - американская Honeywell. Технология позволяла пилотам заранее получать предупреждения о возможных инцидентах на взлетно-посадочных полосах.
"Система предупреждения … столкновений в воздухе. Она производилась в мировом масштабе одной только компанией - компанией Honeywell. Сейчас благодаря работе по импортозамещению, разработке отечественных систем мы в том числе производим эти системы в Санкт-Петербурге
. Поэтому мы вышли вот с этим сложным бортовым радиоэлектронным оборудованием на мировой уровень и теперь можем, конечно, обеспечивая в первую очередь свои самолеты ... предлагать на международном рынке", - сказал министр.
Такая отечественная система уже появилась на российском пассажирском самолете Ту-
214. Ранее Росавиация
вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов
отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.
Ту-214 - это современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5,2 тысячи километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.