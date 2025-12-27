В России разработали систему предупреждения столкновений в воздухе

КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Российские специалисты разработали свою систему предупреждения столкновений в воздухе для авиатехники, страна готова предложить технологию и на международном рынке, обеспечив в первую очередь такими системами отечественные самолеты, сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Систему предупреждения столкновений с воздушными судами ранее в мире производила только одна компания - американская Honeywell. Технология позволяла пилотам заранее получать предупреждения о возможных инцидентах на взлетно-посадочных полосах.

Ту-214 - это современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5,2 тысячи километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.