https://ria.ru/20251227/putin-2065109634.html
Путин встретился с Назарбаевым
Путин встретился с Назарбаевым - РИА Новости, 27.12.2025
Путин встретился с Назарбаевым
Владимир Путин принял первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Кремле. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:01:00+03:00
2025-12-27T22:01:00+03:00
2025-12-27T22:43:00+03:00
россия
казахстан
нурсултан назарбаев
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065108595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4dce4f6d85760d5ed3de8156dc34b92.jpg
https://ria.ru/20250706/nazarbaev-2027272732.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065108595_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4cacfdb03fdec5c688a93ece231bfac7.jpg
Путин на встрече с Назарбаевым
Путин на встрече с Назарбаевым
2025-12-27T22:01
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, нурсултан назарбаев, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, В мире
Путин встретился с Назарбаевым
Путин встретился с Назарбаевым в Кремле