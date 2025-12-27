Рейтинг@Mail.ru
22:01 27.12.2025 (обновлено: 22:43 27.12.2025)
Путин встретился с Назарбаевым
Владимир Путин принял первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Кремле. РИА Новости, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Кремле.
На кадрах, опубликованных пресс-службой главы российского государства, Путин и Назарбаев вместе сидят за круглым столом, который украшен белыми цветами.
Последний раз президент принимал бывшего лидера соседней республики в мае.
Назарбаев возглавлял Казахстан с момента обретения республикой независимости в 1991-м, став президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.
Биография Нурсултана Назарбаева
6 июля, 01:15
 
