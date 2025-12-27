Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя.
«
"Хотел бы сказать, что освобождение Димитрова и освобождение города Гуляйполе — это важные результаты боевой работы", — сказал он, заслушав доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.
© ИнфографикаВС России освободили Димитров
© Инфографика
ВС России освободили Димитров
Так, после освобождения Гуляйполя открываются хорошие перспективы для развития дальнейшего наступления в Запорожской области. В свою очередь, полное взятие под контроль Красноармейско-Димитровской агломерации создает условия для окончательного освобождения ДНР.
Верховный главнокомандующий отметил, что ВС России удерживают инициативу на всей линии боевого соприкосновения.
«
"Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю, по разным совершенно соображениям".
«
"Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу".
Как рассказал командир 57-й бригады полковник Вячеслав Веденин, Гуляйполе освободили к вечеру пятницы. Военнослужащие "Востока" ведут поиски и уничтожение одиночных боевиков противника.
Тем временем бойцы "Центра", завершив в субботу уничтожение формирований ВСУ в Димитрове, продолжают разгром противника в своей полосе ответственности, идет дозачистка городских кварталов.
«
"Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую, эффективную очень работу и за результат".
В свою очередь, командующий группировкой Валерий Солодчук доложил об освобождении села Вольное и города Родинское. Также силы "Центра" развивают наступление в Днепропетровской области и ведут освобождение села Новопавловка, продолжаются бои в Новоподгородном.
Что же касается ситуации в зоне СВО в целом, как следует из доклада Герасимова:
- ВС России наступают на всех направлениях, а ВСУ продолжают безуспешные попытки их остановить;
- российские войска взяли под контроль село Прилипка в Харьковской области;
- подразделения "Запада" ликвидируют заблокированную группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска;
- группировка "Днепр" в результате продолжающегося наступления на Запорожском направлении освободила поселок Степногорск, завершает уничтожение формирований противника в селах Приморское и Лукьяновское;
«
"Высокие темпы наступления соединений воинских частей группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед, освобождая Запорожскую область. Практически, насколько я понимаю, на плечах противника все это происходит".
- более половины городской застройки в Константиновке в ДНР находится под контролем российских военных, продолжаются уличные бои;
- Южная группировка войск в ускоренном темпе продвигается в направлении Славянска;
- бойцы "Севера" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности.
