Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя

«

"Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю, по разным совершенно соображениям".