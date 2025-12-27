Рейтинг@Mail.ru
21:42 27.12.2025
В Пулково задержали четыре рейса в Москву
В Пулково задержали четыре рейса в Москву
Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с задержками авиарейсов в аэропорту "Пулково", в настоящее время из-за временных ограничений на прием... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:42:00+03:00
2025-12-27T21:42:00+03:00
происшествия, санкт-петербург, москва, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
В Пулково из-за ограничений в Шереметьево задержали четыре рейса в Москву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с задержками авиарейсов в аэропорту "Пулково", в настоящее время из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах задержаны четыре рейса на вылет из Санкт-Петербурга, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах задержаны четыре рейса на вылет из Санкт-Петербурга. Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Ранее аэропорт "Пулково" предупредил о возможной корректировке расписания рейсов в Москву.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково" в 17.11 мск. Аэропорт "Шереметьево" осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами с 17.06 мск.
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Шереметьево предупредили о возможных изменениях в расписании
ПроисшествияСанкт-ПетербургМоскваПулково (аэропорт)Северо-Западная транспортная прокуратураФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новый год
 
 
Заголовок открываемого материала