Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково"
Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково" - РИА Новости, 27.12.2025
Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково"
Рейс SU628, летящий из Санкт-Петербурга в Пхукет, задерживается в аэропорте "Пулково", вылет планируется в 09.00 мск субботы - спустя около 13 часов после... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T00:49:00+03:00
2025-12-27T00:49:00+03:00
2025-12-27T00:49:00+03:00
санкт-петербург
пхукет (остров)
пулково (аэропорт)
санкт-петербург, пхукет (остров), пулково (аэропорт)
Санкт-Петербург, Пхукет (остров), Пулково (аэропорт)
Рейс из Санкт-Петербурга в Пхукет задерживается в "Пулково"
Рейс из Петербурга в Пхукет задерживается на 13 часов