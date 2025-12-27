https://ria.ru/20251227/peterburg-2065105485.html
В Петербурге рассказали туристам, что делать при перебоях с интернетом
Гости Санкт-Петербурга в новогодние праздники в случае перебоев с мобильным интернетом смогут обратиться в специальные информационные центры, которые находятся... РИА Новости, 27.12.2025
Инфоцентры в Петербурге помогут туристам при сбоях в работе мобильного интернета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Гости Санкт-Петербурга в новогодние праздники в случае перебоев с мобильным интернетом смогут обратиться в специальные информационные центры, которые находятся в том числе в аэропорту и на вокзалах, рассказали РИА Новости в городском комитете по развитию туризма.
Комитет по информатизации и связи Петербурга
в декабре несколько раз предупреждал жителей и гостей города об ограничениях в работе мобильного интернета для обеспечения безопасности. Представитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Алексанр Равин не исключил, что перебои с мобильным интернетом возможны в Петербурге и в новогоднюю ночь в местах большого скопления людей, при этом мобильная связь будет работать нормально.
По оценке представителя комитета по развитию туризма Петербурга, возможные сбои в работе мобильного интернета не могут отпугнуть туристов.
"Если гости города не смогут получить необходимую информацию в интернете, у них всегда останется возможность зайти в наши информационные центры. Это можно сделать сразу же после прилета или приезда в Петербург, поскольку такие центры есть в аэропорту и на вокзалах", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, всего в Петербурге в настоящее время работает 13 информационных центров, которые расположены неподалеку от основных достопримечательностей. Их сотрудники расскажут туристам о наиболее интересных местах для посещения и помогут составить оптимальный маршрут. Также им могут предложить карты и путеводители.