Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге рассказали туристам, что делать при перебоях с интернетом - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
21:29 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/peterburg-2065105485.html
В Петербурге рассказали туристам, что делать при перебоях с интернетом
В Петербурге рассказали туристам, что делать при перебоях с интернетом - РИА Новости, 27.12.2025
В Петербурге рассказали туристам, что делать при перебоях с интернетом
Гости Санкт-Петербурга в новогодние праздники в случае перебоев с мобильным интернетом смогут обратиться в специальные информационные центры, которые находятся... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:29:00+03:00
2025-12-27T21:29:00+03:00
туризм
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992145346_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_abfaacf26912d30a5612b501e108f955.jpg
https://ria.ru/20251222/peterburg-2063898537.html
https://ria.ru/20251111/otdykh-2054062782.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992145346_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_6864a6c13cf5e6d16e5420fd54a513cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург
Туризм, Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали туристам, что делать при перебоях с интернетом

Инфоцентры в Петербурге помогут туристам при сбоях в работе мобильного интернета

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади
Главная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Главная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Гости Санкт-Петербурга в новогодние праздники в случае перебоев с мобильным интернетом смогут обратиться в специальные информационные центры, которые находятся в том числе в аэропорту и на вокзалах, рассказали РИА Новости в городском комитете по развитию туризма.
Комитет по информатизации и связи Петербурга в декабре несколько раз предупреждал жителей и гостей города об ограничениях в работе мобильного интернета для обеспечения безопасности. Представитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Алексанр Равин не исключил, что перебои с мобильным интернетом возможны в Петербурге и в новогоднюю ночь в местах большого скопления людей, при этом мобильная связь будет работать нормально.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Петербурге предупредили о возможном отключении мобильного интернета
22 декабря, 17:10
По оценке представителя комитета по развитию туризма Петербурга, возможные сбои в работе мобильного интернета не могут отпугнуть туристов.
"Если гости города не смогут получить необходимую информацию в интернете, у них всегда останется возможность зайти в наши информационные центры. Это можно сделать сразу же после прилета или приезда в Петербург, поскольку такие центры есть в аэропорту и на вокзалах", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, всего в Петербурге в настоящее время работает 13 информационных центров, которые расположены неподалеку от основных достопримечательностей. Их сотрудники расскажут туристам о наиболее интересных местах для посещения и помогут составить оптимальный маршрут. Также им могут предложить карты и путеводители.
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
11 ноября, 02:09
 
ТуризмСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала