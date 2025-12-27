В Петербурге рассказали туристам, что делать при перебоях с интернетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Гости Санкт-Петербурга в новогодние праздники в случае перебоев с мобильным интернетом смогут обратиться в специальные информационные центры, которые находятся в том числе в аэропорту и на вокзалах, рассказали РИА Новости в городском комитете по развитию туризма.

Комитет по информатизации и связи Петербурга в декабре несколько раз предупреждал жителей и гостей города об ограничениях в работе мобильного интернета для обеспечения безопасности. Представитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Алексанр Равин не исключил, что перебои с мобильным интернетом возможны в Петербурге и в новогоднюю ночь в местах большого скопления людей, при этом мобильная связь будет работать нормально.

По оценке представителя комитета по развитию туризма Петербурга, возможные сбои в работе мобильного интернета не могут отпугнуть туристов.

"Если гости города не смогут получить необходимую информацию в интернете, у них всегда останется возможность зайти в наши информационные центры. Это можно сделать сразу же после прилета или приезда в Петербург, поскольку такие центры есть в аэропорту и на вокзалах", – сказала собеседница агентства.