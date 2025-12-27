Потомок Екатерины II рассказал о своих профессиональных планах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, который в Санкт-Петербурге стал соучредителем Царскосельского императорского оркестра имени Екатерины Великой, рассказал РИА Новости о том, что его профессиональные планы не связаны с музыкой.
Ранее в декабре стало известно, что Калагеорги, которому президент России Владимир Путин в январе 2024 года предоставил российское гражданство, стал соучредителем ООО "Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой". Этот музыкальный коллектив играет как классическую музыку, так и современные музыкальные произведения в симфонической обработке.
"Мои профессиональные планы никак не связаны с музыкальной деятельностью. Я 26 лет проработал в финансовой сфере в разных странах, но сейчас решил попробовать себя в другой области. Это торговые отношения между Россией и странами БРИКС, но пока я не хотел бы говорить более подробно", – сказал Калагеорги.
Он отметил, что в настоящее время живет в Петербурге и часто бывает в Москве.
При этом Калагеорги признался, что по-прежнему мечтает поселиться в Крыму.
"Изначально я хотел переехать в Крым, в Ялту – и до сих пор хочу. Возможно, это произойдет, если будет как-то связано с бизнесом, потому что нужно иметь и деловые отношения, чтобы там обосноваться", – отметил он.
Ранее в октябре 2023 года постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщал, что Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму.