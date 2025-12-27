Потомок Екатерины II рассказал о своих профессиональных планах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, который в Санкт-Петербурге стал соучредителем Царскосельского императорского оркестра имени Екатерины Великой, рассказал РИА Новости о том, что его профессиональные планы не связаны с музыкой.