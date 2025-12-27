НТВ приглашает зрителей на "Новогоднее новоселье"

Новогоднее новоселье " (12+) пройдет на телеканале НТВ 31 декабря в 22:00. Зрители смогут увидеть коридоры нового Телекомплекса, насладиться масштабными выступлениями популярных артистов и отметить Новый год с любимым телеканалом.

Путешествие по технологичному Телекомплексу

Так, до и после боя курантов ведущие НТВ и артисты отправятся в путешествие по технологичному и современному Телекомплексу. Зрители увидят НТВ с новой стороны: телеканал впервые откроет двери в свой новый дом и покажет подготовку к наступлению 2026 года.

Начнется "Новогоднее новоселье" с Леонида Каневского, который в стилистике "Следствие вели…" даст старт празднику и вспомнит, с чего начиналась история канала. На протяжении всего вечера в стенах Телекомплекса будет происходить настоящая феерия. Например, Вячеслав Макаров заблудится в новом технопарке в поисках студии шоу "Маска", Лера Кудрявцева по пути в студию "Секрета на миллион" встретит Азамата Мусагалиева и предложит ему тот самый конверт, а после вместе с Федерико Арнальди привнесет в празднование Нового года одну итальянскую традицию.

"”Новогоднее новоселье” на НТВ будет невероятно ярким, красивым и по-настоящему праздничным! Уверена, зрители будут в восторге — по-другому просто не может быть, ведь на съемочной площадке с коллегами-артистами нам было так круто, весело и по-домашнему тепло. В эту ночь могут звучать только самые новогодние песни, мы обязательно зажжем — даже не сомневайтесь! Встретить Новый год вместе с любимым каналом для меня – большая честь и огромное удовольствие. Поздравляю НТВ с новосельем: открытие такого современного и высокотехнологичного Телекомплекса – это сильный и красивый шаг вперед!" – отметила Кудрявцева.

По традиции первой в новый дом должна зайти кошка, которая станет защитником и символом благополучия. Телеканал НТВ чтит традиции, но кошек на НТВ никогда не было, поэтому вместе с Александром Носиком – тем самым Артемом Колосовым из легендарного сериала про Мухтара – в технопарк забежит Мухтар.

Праздник в новом доме

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что спустя долгие годы телеканал наконец обрел свой дом.

"Масштабный, красивый, инновационный телекомплекс НТВ, где мы уже активно работаем и творим. Готовясь к Новому году, я подумал: “А почему бы долгожданное новоселье не соединить с главным праздником и не сделать из этого что-то по-настоящему яркое и оригинальное?” Так появилась идея “Новогоднего новоселья”. Через небольшие репризы с ведущими и лицами канала, а также любимыми артистами мы покажем наш новый дом – от атриума и студий до ньюсрума и коворкинга – и устроим настоящий праздник с яркими номерами в стиле лучших музыкальных шоу и легендарных программ НТВ!" – подчеркнул Вайнштейн.

Настоящая новогодняя сказка

"Еще ни один Новый год не обходился без моей сказочной и волшебной песни “Зимний сон”. И она прекрасно подошла к той невероятной атмосфере, что создали режиссеры: им удалось сотворить безумно красивую и грандиозную сцену, похожую на настоящую новогоднюю сказку. Зрители точно оценят по достоинству. Мой Новый год пройдет, как и всегда, в кругу семьи. В планах просто отдохнуть с родными, потому что этот год прошел очень насыщенно. Ну, а зрителям хочется пожелать самых банальных, но не менее важных вещей – крепкого здоровья, побольше радости, поменьше стресса, исполнения желаний и достижения поставленных целей", – отметила Алсу.

Каневский же пожелал телеканалу НТВ продолжать создавать интересные передачи для телезрителей в новом Телекомплексе.

Ани Лорак подчеркнула, что это была невероятная съемка – теплая, атмосферная и по-настоящему праздничная.

"Новый Телекомплекс НТВ впечатляет: современный, технологичный, красивый – это идеальное пространство для рождения вдохновения. НТВ, поздравляю тебя с новосельем – пусть в этих стенах рождаются самые успешные проекты, и работа всегда приносит радость! Песню “Такси” для новогодней ночи я выбрала неслучайно, ведь это моя недавняя премьера, которая уже успела найти отклик в сердцах зрителей", – добавила певица.

Сюрпризы со звездами канала

Вадим Такменев отметил, что впервые за почти шесть десятилетий, со времен открытия телецентра "Останкино" в 1967 году, был построен новый Телекомплекс.

"Эмоции, конечно, переполняют: внутри – счастье и ощущение чего-то нового. И все это соединилось с предпраздничными волнениями. Мы не только сделали шоу для зрителей, но и сами стали частью большого праздника. Новоселье покажет наше новое здание с интересной стороны – такой, с которой его видели только сотрудники НТВ. Зрителей ждут сюрпризы со звездами канала! Можно сказать, что практически все артисты страны собрались здесь. Поэтому будет весело, будет здорово, будет задорно! Предлагаю всем быть с нами в этот день и в эту ночь", – сказал Такменев.

Валерия добавила, что " Новогоднее новоселье " – это замечательное мероприятие, настоящий праздник.

"В этих стенах впервые снимается новогодняя программа. Нас встретили потрясающие уютные студии, классная атмосфера, всё получилась очень празднично, нарядно и современно. Мой выбор пал на песни “Ураган” и “Часики”. “Ураган” – первая композиция из моего нового альбома “Исцелю”. Я очень хотела ее исполнить, ведь от этой песни веет волшебством. Ну, а “Часики” все хотят услышать на Новый год. Композиция стала такой родной и знакомой, что ее можно напевать, даже сидя дома за столом", – сказала Валерия.

Объединение поколений

По словам Сергея Жукова, попав в новый дом НТВ, ощущаешь, что вот оно – новоселье.

"Уверен, что все сотрудники, входя в это очень красивое здание, думают: “Наконец-то мы дождались! Мы здесь, в новом доме! В своих стенах”. И я по-хорошему им завидую. Может, и у меня будет когда-нибудь дом “Руки вверх!”. Почему бы и нет? Но сейчас мы искренне радуемся за НТВ и поздравляем всех причастных! Люди всегда собираются перед экраном телевизоров в попытке получить эмоции: для кого-то это может быть просто времяпрепровождение, для кого-то – попытка поднять себе настроение, для кого-то – интерес и познавательная информация, кто-то следит за новостями. Но задача людей, тесно связанных с кино и телевидением, заключается в объединении как можно большего количества поколений", – сказал Жуков.

Также он пожелал всем зрителям НТВ почаще собираться всей семьей у экранов.

"Мы поздравляем НТВ с новосельем! Пусть в творческом доме всегда царит хорошее настроение, позитив и креатив! И красивая музыка! Наш выбор пал на прекрасную песню “Снегири” – нам очень много писали в комментариях: “Когда же песня "Снегири" зазвучит в новом доме НТВ?” И вот это произошло! Свой Новый год мы планируем отмечать на работе, на сцене, потому что это наше призвание. Люди должны отдыхать, а мы – развлекать и дарить радость и петь любимые песни. Поэтому сначала работа, а потом – празднование с семьями и оливье", – отметили Иванушки International (Иванушки Интернейшнл).

Телевизионное достижение

Игорь Крутой добавил, что для телевизионной компании иметь свой дом, свои новые съемочные павильоны и новые, приятные для артистов гримерные – это замечательно.

"Огромные елки, которые сейчас украшают здание, дарят сказочную атмосферу. На сцене я исполнил несколько песен, например, с Ани Лорак – “Такси”, а с Полиной Гагариной – “Море”. Последняя композиция была написана на стихи Лизы Гринкевич специально для Полины. У этой песни есть все шансы стать хитом, особенно в новогоднюю ночь в эфире НТВ. Вообще Новый год – один из моих самых любимых праздников, с которым может соперничать только день рождения", – добавил Крутой.

Лолита также подчеркнула, что канал наконец-то получил свои павильоны, где сможет развернуться. Это большое телевизионное достижение.

"На сцене я исполнила песню “Ешь, люби и молись”. Из моего репертуара она самая подходящая для новогоднего вечера. Новый год я планирую провести за работой, а зрителям НТВ пожелаю хорошего здоровья", – добавила певица.

Певица Margo (Марго) поздравила НТВ с новосельем и пожелала больших успехов и высоких рейтингов.

"Как только я вошла в новый дом НТВ, сразу ахнула: здесь так масштабно и красиво! Сначала даже подумала, что мы будем петь и танцевать прямо в холле. А потом увидела сцену, свет, размах – настоящая фантастика. Поздравляю НТВ с новосельем и желаю больших успехов и высоких рейтингов. Я исполнила песню “Лови огни”. Она о вере в себя и о том, что нужно идти к своей мечте несмотря ни на что. Очень хочу, чтобы люди пробудились и начали действовать, а главное поняли: возможно абсолютно все. Новый год – самый волшебный праздник. Зрители увидят своих любимых артистов и встретят его вместе с родными — это самое главное", – отметила певица.

Большой дом творчества

Наташа Королева добавила, что идея провести " Новогоднее новоселье " – шикарная.

"Чем-то мне это напомнило одну программу, которую любили смотреть еще мои родители. Там была очень интересная атмосфера: постоянный кипеж и движение. А новому шикарному зданию НТВ можно только позавидовать. Ходишь и думаешь: “Может, устроиться к вам на постоянную работу? Не только временно”. Мне здесь все нравится, очень модно и красиво. В честь праздника я спела любимую знаковую песню про конфетти. Хочется пожелать телезрителям – пусть хорошее настроение не покидает вас", – сказала Королева.

По словам Регины Тодоренко, очень круто, что у НТВ появилось такое большое здание, в котором поместятся и артисты, и зрители. Это как большой дом творчества.

"И мне кажется, что это будет побуждать телеканал создавать еще больше красивых проектов и радовать ими зрителей! Песню “Часовые пояса” я просто обожаю. Она про мою жизнь, про то, как я проживаю ее на расстоянии от дома, от любимых. Но важно понимать, что несмотря на дистанцию, на печали и невзгоды с тобой я везде дома. В этом прослеживается новогодний мотив. Неважно, где ты находишься, главное – чтобы близкие были рядом, были здоровы, а в сердце жила любовь", – добавила Тодоренко.

Новоселье меняет жизнь в лучшую сторону

Стас Пьеха признался, что не первый раз в новом доме НТВ, но новоселье меняет его жизнь в лучшую сторону.

"Все потому, что я живу неподалеку. Мы здесь теперь отдельно ото всех находимся в компании настоящих профессионалов своего дела, вместе учимся, растем и получаем огромное количество эмоций! Я очень рад, что теперь у НТВ появился такой красивый, большой, функциональный, теплый и вместительный дом. Что касается новогоднего праздника, то мне безумно приятно находиться на уже привычной сцене, в привычном месте и с командой, которой я доверяю абсолютно все", – отметил Пьеха.

В этот вечер артист исполнит песню "Летали над землей". Она о том, что все хорошее имеет свойство повторяться и не надо грустить.

"Пускай все верят в любовь и в исполнение самого прекрасного сценария. Поэтому поздравляю всех с Новым годом!" – заключил Пьеха.