"Сбросить кабалу". С января россиян ждут большие перемены

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. За регулирование микрокредитов, похоже, взялись всерьез. В наступающем году условия ужесточат как для заемщиков, так и для кредитных организаций. Цель — защитить права потребителей и снизить долговую нагрузку. Что изменят в законодательстве — разбиралось РИА Новости.

Взять немного, платить дорого

Госдума приняла закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов. Совет Федерации его уже одобрил.

Небольшие суммы предлагают с минимумом требований к заемщику, но ставки и штрафы по таким кредитам очень высоки. Это исключительно дорогой и рискованный финансовый инструмент, оправданный только в самой критической ситуации и на очень короткий срок, подчеркивает финансовый эксперт, совладелец "Роял банка" Ярослав Остудин.

"Фактически отбор заемщиков отсутствует, а проценты просто грабительские, вот и получается, что долг растет каждый день, график платежей сбивается, быстро начисляются штрафы, пени. Человек попадает в кабалу, а после приходится иметь дело и с коллекторами. Микрозаймы — это огромная опасность", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Однако спрос на них растет. По данным Банка России, к октябрю доля МФО достигла 4,6% в совокупном портфеле необеспеченного потребительского кредитования. Одним из драйверов выступило ужесточение условий в банках, в том числе высокая ключевая ставка, объясняет руководитель экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

"За последний год МФО получили клиентов, которые раньше пользовались банковскими кредитами. Часто люди берут микрозаймы, когда уверены, что смогут вернуть в ближайшее время, например, после зарплаты", — отмечает она.

Под контролем

Закон предусматривает следующее. С 1 апреля размер переплаты снижается с 130 до 100%. "Это означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней заемщик не отдаст более двух тел долга", — поясняет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

С 1 октября разрешается иметь одновременно максимум два договора займа с полной стоимостью более 200% годовых. С 1 апреля 2027-го — только один и на 100%.

Кроме того, при оформлении нового кредита действует период охлаждения в три дня после погашения старого.

Для юридических лиц и предпринимателей максимальная сумма микрозайма увеличивается с пяти до 15 миллионов. Это сделали, как отмечается в пояснительной записке, для расширения возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства привлекать финансирование, а также исходя из потребностей рынка МФО.

"Пользоваться микрозаймами относительно безопасно можно лишь при четком понимании полной стоимости займа, всех комиссий и штрафов, а также при уверенности, что долг удастся погасить в срок и без привлечения новых кредитов. На практике же значительная часть клиентов МФО оформляет займы повторно, а перекредитование — одна из ключевых причин роста долговой нагрузки населения, на что регулярно указывает ЦБ", — уточняет директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Паника на корабле

Но главное, уже с 1 января МФО запрещается использовать собственные модели расчета среднемесячного дохода заемщика при принятии решения о предоставлении кредита на сумму менее 50 тысяч рублей. Придется опираться на данные Росстата.

В отрасли серьезно обеспокоены — там считают, что такой подход не соответствует реальности и в итоге ежемесячные платежи понадобится повышать. В результате часть населения утратит возможность пользоваться этим инструментом. Национальный совет финансового рынка (НСФР) и саморегулируемая организация (СРО) "МиР" обратились к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отсрочить данную меру на полтора года — до 1 июля 2027-го.

Согласно изложенным в письме оценкам "МиРа", по меньшей мере пять миллионов человек лишатся доступа к легальному кредитованию и будут вынуждены обращаться к черным кредиторам. По негативному сценарию — 7,5 миллиона. Председатель НСФР Андрей Емелин говорит даже о пятнадцати миллионах. "Для основной группы потребителей займов на сумму до 50 тысяч рублей это важный инструмент социальной динамики", — подчеркивает он.

Эксперты, в свою очередь, считают изменения позитивными. "Это важный шаг для оздоровления рынка", — отмечает Остудин. В качестве дополнительных мер имело бы смысл рассмотреть ужесточение требований условий микрозаймов, ограничение их агрессивной рекламы и более полный учет совокупной долговой нагрузки заемщика, считает Кабаков.

В сложившейся ситуации необходимо также ужесточить контроль за нелегальными кредиторами, так как они, несомненно, попытаются воспользоваться усилением регулирования рынка микрозаймов, добавляет Остудин. "А также требуется пристально следить за растущим сегментом займов через онлайн-платформы, чтобы они не стали новым каналом взвинчивания долговой нагрузки", — предупреждает он.