Гросси рассказал, чего ожидает от следующего главы МАГАТЭ

ВЕНА, 27 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости выразил надежду, что следующий глава МАГАТЭ усилит роль агентства.