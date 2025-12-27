Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал, чего ожидает от следующего главы МАГАТЭ - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/magate-2065055219.html
Гросси рассказал, чего ожидает от следующего главы МАГАТЭ
Гросси рассказал, чего ожидает от следующего главы МАГАТЭ - РИА Новости, 27.12.2025
Гросси рассказал, чего ожидает от следующего главы МАГАТЭ
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости выразил надежду, что... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:36:00+03:00
2025-12-27T14:36:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
аргентина
рафаэль гросси
магатэ
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg
https://ria.ru/20251225/magate-2064654011.html
нью-йорк (город)
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_3f8babe868d7113128d2261d895d51dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), аргентина, рафаэль гросси, магатэ, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Аргентина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ООН
Гросси рассказал, чего ожидает от следующего главы МАГАТЭ

Гросси надеется, что следующий глава МАГАТЭ усилит роль агентства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 27 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости выразил надежду, что следующий глава МАГАТЭ усилит роль агентства.
"Я надеюсь, что тот, кто пойдет по моим следам, сделает агентство еще больше и еще лучше. Я думаю, это естественное стремление для любого, и особенно в моем случае. Я работаю в этой сфере уже более 40 лет и считаю, что польза очевидна. Агентство традиционно воспринимается как очень престижная структура, и я надеюсь, что так будет и дальше. Но сначала мне нужно победить в Нью-Йорке, чтобы покинуть этот пост. Посмотрим, что будет", - сказал он.
На вопрос, известно ли ему, кто может занять пост гендиректора МАГАТЭ в случае, если Гросси займет место генсека ООН, он ответил отрицательно. "Я знаю только, что существует много талантливых людей, и я надеюсь, что тот, кто придет, будет испытывать такую же... любовь к этой работе. Это уникальное учреждение, и оно заслуживает самого лучшего", - заключил он.
Ранее Аргентина официально представила кандидатуру Гросси на пост генерального секретаря ООН.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
МАГАТЭ надеется на соблюдение странами моратория на ядерные испытания
25 декабря, 16:03
 
В миреНью-Йорк (город)АргентинаРафаэль ГроссиМАГАТЭООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала