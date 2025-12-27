Гросси рассказал, чего ожидает от следующего главы МАГАТЭ

ВЕНА, 27 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости выразил надежду, что следующий глава МАГАТЭ усилит роль агентства.
"Я надеюсь, что тот, кто пойдет по моим следам, сделает агентство еще больше и еще лучше. Я думаю, это естественное стремление для любого, и особенно в моем случае. Я работаю в этой сфере уже более 40 лет и считаю, что польза очевидна. Агентство традиционно воспринимается как очень престижная структура, и я надеюсь, что так будет и дальше. Но сначала мне нужно победить в Нью-Йорке, чтобы покинуть этот пост. Посмотрим, что будет", - сказал он.
На вопрос, известно ли ему, кто может занять пост гендиректора МАГАТЭ в случае, если Гросси займет место генсека ООН, он ответил отрицательно. "Я знаю только, что существует много талантливых людей, и я надеюсь, что тот, кто придет, будет испытывать такую же... любовь к этой работе. Это уникальное учреждение, и оно заслуживает самого лучшего", - заключил он.
Ранее Аргентина официально представила кандидатуру Гросси на пост генерального секретаря ООН.