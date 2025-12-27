Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии призвали к отставке фон дер Ляйен
09:56 27.12.2025
В Финляндии призвали к отставке фон дер Ляйен
В Финляндии призвали к отставке фон дер Ляйен
в мире
брюссель
франция
бельгия
урсула фон дер ляйен
федерика могерини
евросоюз
еврокомиссия
в мире, брюссель, франция, бельгия, урсула фон дер ляйен, федерика могерини, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Франция, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Федерика Могерини, Евросоюз, Еврокомиссия
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал к немедленной отставке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за регулярного её "пренебрежения гражданами Евросоюза" и нарушения органом принципов верховенства права, демонстрирующих диктатуру в Брюсселе.
Издание EUobserver со ссылкой на подготовленные документы сообщило 11 декабря, что Евросоюз расширит антироссийские санкции, включив в них восемь россиян, бывшего американского морпеха, экс-разведчика из Франции и швейцарского офицера. Как писало издание, санкции введены против пяти россиян, которые связаны с Валдайским дискуссионным клубом, а ещё трое включены в список за якобы хакерскую деятельность. Сообщалось, что в расширенный список санкций включены американец Джон Дуган, французский гражданин Ксавье Моро и швейцарец Жак Бод.
"Санкции против Жака Бода незаконны и по-настоящему показывают лицо Европейского союза, чистую диктатуру. Еврокомиссия нарушает все конвенции ЕС и принципы верховенства права. Тем временем коррумпированные чиновники ЕС остаются безнаказанными по делам об отмывании денег. Мы требуем немедленной отставки Урсулы фон дер Ляйен за ежедневное пренебрежение гражданами ЕС", - написал Мема в соцсети Х.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
В миреБрюссельФранцияБельгияУрсула фон дер ЛяйенФедерика МогериниЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
