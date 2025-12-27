Косачев заявил, что не все в США настроены сотрудничать с Россией

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В США и Европе есть много противников сотрудничества Москвы и Вашингтона, в том числе и в Белом доме, но диалог ядерных держав необходим, рассказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Крайне важно выйти на самостоятельный двусторонний диалог между Россией США , который должен иметь самоценный характер и не зависеть от третьих сторон. Но мы прекрасно понимаем, что в США есть факторы и силы, которые не заинтересованы в таком развитии событий", - сказал политик.

По его словам, это и "глубинное государство", которое в любых обличиях всегда выступало весьма агрессивно по отношению к России, считая, что нужно не договариваться с РФ, а устранять ее, как помеху.

"Это и "ястребы" в окружении самого (Дональда) Трампа, которые постепенно выдавливают тех, кто опирался на ядерный электорат президента США. Наконец, это демократы, которые уже разыгрывали "российскую карту" против Трампа и готовы повторять это и дальше на пути к власти", - сказал законодатель.

При этом не следует забывать про европейцев, которые ждут не дождутся поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в 2026 году, а затем и на президентских выборах, чтобы ввернуться к более комфортным для Европы , но более агрессивным к России демократам, добавил Косачев