https://ria.ru/20251227/kosachev-2065018449.html
Косачев заявил, что не все в США настроены сотрудничать с Россией
Косачев заявил, что не все в США настроены сотрудничать с Россией - РИА Новости, 27.12.2025
Косачев заявил, что не все в США настроены сотрудничать с Россией
В США и Европе есть много противников сотрудничества Москвы и Вашингтона, в том числе и в Белом доме, но диалог ядерных держав необходим, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T07:20:00+03:00
2025-12-27T07:20:00+03:00
2025-12-27T07:20:00+03:00
сша
россия
европа
константин косачев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg
https://ria.ru/20251227/kosachev-2065017557.html
https://ria.ru/20251226/rossiya-2064869603.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_fd69c26faab30da779c420823f6398a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, европа, константин косачев, совет федерации рф
США, Россия, Европа, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев заявил, что не все в США настроены сотрудничать с Россией
Косачев: не все в США настроены на сотрудничество с РФ
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В США и Европе есть много противников сотрудничества Москвы и Вашингтона, в том числе и в Белом доме, но диалог ядерных держав необходим, рассказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Крайне важно выйти на самостоятельный двусторонний диалог между Россией
и США
, который должен иметь самоценный характер и не зависеть от третьих сторон. Но мы прекрасно понимаем, что в США есть факторы и силы, которые не заинтересованы в таком развитии событий", - сказал политик.
По его словам, это и "глубинное государство", которое в любых обличиях всегда выступало весьма агрессивно по отношению к России, считая, что нужно не договариваться с РФ, а устранять ее, как помеху.
"Это и "ястребы" в окружении самого (Дональда) Трампа, которые постепенно выдавливают тех, кто опирался на ядерный электорат президента США. Наконец, это демократы, которые уже разыгрывали "российскую карту" против Трампа и готовы повторять это и дальше на пути к власти", - сказал законодатель.
При этом не следует забывать про европейцев, которые ждут не дождутся поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в 2026 году, а затем и на президентских выборах, чтобы ввернуться к более комфортным для Европы
, но более агрессивным к России демократам, добавил Косачев
.
"Поэтому все будет зависеть от того, кто кого. Пока, я бы сказал, шансы сторон примерно равны. И все же я считаю, что к диалогу возвращаться нужно и все равно придется, потому что ответственность двух ведущих ядерных держав планеты должна побуждать к этому", - заключил политик.