27.12.2025
07:20 27.12.2025
Косачев заявил, что не все в США настроены сотрудничать с Россией
Косачев заявил, что не все в США настроены сотрудничать с Россией
Косачев заявил, что не все в США настроены сотрудничать с Россией
В США и Европе есть много противников сотрудничества Москвы и Вашингтона, в том числе и в Белом доме, но диалог ядерных держав необходим, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T07:20:00+03:00
2025-12-27T07:20:00+03:00
сша
россия
европа
константин косачев
совет федерации рф
сша
россия
европа
2025
сша, россия, европа, константин косачев, совет федерации рф
США, Россия, Европа, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев заявил, что не все в США настроены сотрудничать с Россией

Косачев: не все в США настроены на сотрудничество с РФ

Константин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В США и Европе есть много противников сотрудничества Москвы и Вашингтона, в том числе и в Белом доме, но диалог ядерных держав необходим, рассказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Крайне важно выйти на самостоятельный двусторонний диалог между Россией и США, который должен иметь самоценный характер и не зависеть от третьих сторон. Но мы прекрасно понимаем, что в США есть факторы и силы, которые не заинтересованы в таком развитии событий", - сказал политик.
Косачев высказался о диалоге между Россией и США
07:08
Косачев высказался о диалоге между Россией и США
07:08
По его словам, это и "глубинное государство", которое в любых обличиях всегда выступало весьма агрессивно по отношению к России, считая, что нужно не договариваться с РФ, а устранять ее, как помеху.
"Это и "ястребы" в окружении самого (Дональда) Трампа, которые постепенно выдавливают тех, кто опирался на ядерный электорат президента США. Наконец, это демократы, которые уже разыгрывали "российскую карту" против Трампа и готовы повторять это и дальше на пути к власти", - сказал законодатель.
При этом не следует забывать про европейцев, которые ждут не дождутся поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в 2026 году, а затем и на президентских выборах, чтобы ввернуться к более комфортным для Европы, но более агрессивным к России демократам, добавил Косачев.
"Поэтому все будет зависеть от того, кто кого. Пока, я бы сказал, шансы сторон примерно равны. И все же я считаю, что к диалогу возвращаться нужно и все равно придется, потому что ответственность двух ведущих ядерных держав планеты должна побуждать к этому", - заключил политик.
Косачев рассказал об отношениях России и Японии
Вчера, 14:05
Косачев рассказал об отношениях России и Японии
Вчера, 14:05
 
СШАРоссияЕвропаКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
