Командующий "Востока" отчитался о занятых территориях
Командующий "Востока" отчитался о занятых территориях
Территория площадью более 210 квадратных километров перешла под контроль группировки войск "Восток" с начала декабря, сообщил командующий группировкой Андрей... РИА Новости, 27.12.2025
Иванаев: под контроль "Востока" перешли более 210 квадратов с начала декабря