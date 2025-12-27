Рейтинг@Mail.ru
Командующий "Востока" отчитался о занятых территориях - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 27.12.2025
Командующий "Востока" отчитался о занятых территориях
Командующий "Востока" отчитался о занятых территориях - РИА Новости, 27.12.2025
Командующий "Востока" отчитался о занятых территориях
Территория площадью более 210 квадратных километров перешла под контроль группировки войск "Восток" с начала декабря, сообщил командующий группировкой Андрей... РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
владимир путин
россия
днепропетровская область
безопасность, россия, днепропетровская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Владимир Путин
Командующий "Востока" отчитался о занятых территориях

Иванаев: под контроль "Востока" перешли более 210 квадратов с начала декабря

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Территория площадью более 210 квадратных километров перешла под контроль группировки войск "Восток" с начала декабря, сообщил командующий группировкой Андрей Иванаев.
"С начала декабря под контроль группировки перешло более 210 квадратных километров территории Днепропетровской и Запорожской областей", - сказал Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он уточнил, что за это время в Днепропетровской области были освобождены четыре населённых пункта, в Запорожской - шесть.
Военнослужащие ВС РФ
Путин высказался о темпах российского наступления
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьВладимир Путин
 
 
