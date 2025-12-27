Рейтинг@Mail.ru
Постпредство Израиля в ООН утверждает, что СБ обсудит признание Сомалиленда - РИА Новости, 27.12.2025
22:30 27.12.2025
Постпредство Израиля в ООН утверждает, что СБ обсудит признание Сомалиленда
Постпредство Израиля в ООН утверждает, что Совбез проведет в понедельник, 29 декабря, экстренное заседание в связи с решением Западного Иерусалима признать... РИА Новости, 27.12.2025
в мире
израиль
сомали
сомалиленд
биньямин нетаньяху
оон
израиль
сомали
сомалиленд
в мире, израиль, сомали, сомалиленд, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Сомали, Сомалиленд, Биньямин Нетаньяху, ООН
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 27 дек – РИА Новости. Постпредство Израиля в ООН утверждает, что Совбез проведет в понедельник, 29 декабря, экстренное заседание в связи с решением Западного Иерусалима признать Сомалиленд.
В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля". Поддержку Сомали выразили Джибути, Кения, Танзания, Уганда и Катар.
"Сомали, председатель СБ ООН в январе, запросило срочное заседание Совета по вопросу признания Израилем Сомалиленда. Ожидается, что заседание состоится в ближайший понедельник (29 декабря) в 15.00 (23.00 мск – ред.)", – сказали журналистам в израильском постпредстве.
Председательствующая в СБ ООН в декабре миссия Словении пока не комментировала запрос Сомали.
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Ирак раскритиковал признание Израилем Сомалиленда
05:14
 
В миреИзраильСомалиСомалилендБиньямин НетаньяхуООН
 
 
