Постпредство Израиля в ООН утверждает, что СБ обсудит признание Сомалиленда

ООН, 27 дек – РИА Новости. Постпредство Израиля в ООН утверждает, что Совбез проведет в понедельник, 29 декабря, экстренное заседание в связи с решением Западного Иерусалима признать Сомалиленд.
В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля". Поддержку Сомали выразили Джибути, Кения, Танзания, Уганда и Катар.
"Сомали, председатель СБ ООН в январе, запросило срочное заседание Совета по вопросу признания Израилем Сомалиленда. Ожидается, что заседание состоится в ближайший понедельник (29 декабря) в 15.00 (23.00 мск – ред.)", – сказали журналистам в израильском постпредстве.
Председательствующая в СБ ООН в декабре миссия Словении пока не комментировала запрос Сомали.