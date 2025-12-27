Рейтинг@Mail.ru
Ирак раскритиковал признание Израилем Сомалиленда - РИА Новости, 27.12.2025
05:14 27.12.2025
Ирак раскритиковал признание Израилем Сомалиленда
Ирак раскритиковал признание Израилем Сомалиленда
в мире, израиль, ирак, сомали, биньямин нетаньяху, оон, лига арабских государств
В мире, Израиль, Ирак, Сомали, Биньямин Нетаньяху, ООН, Лига арабских государств
Ирак раскритиковал признание Израилем Сомалиленда

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад. Архивное фото
БАГДАД, 27 дек - РИА Новости. МИД Ирака решительно осудил признание Израилем Сомалиленда, считает этот шаг угрозой стабильности региона Африканского Рога, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы министерства.
В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля".
"Министерство иностранных дел Ирака выражает решительное осуждение признания Израилем так называемого "Сомалиленда". Оно рассматривает это действие как вопиющее нарушение государственного суверенитета и откровенное нарушение принципов международного права и Устава ООН", - отметили в ведомстве.
Как указал МИД, являясь председателем Лиги арабских государств в данный момент, Ирак считает, что "такие незаконные шаги Израиля представляют собой явное нарушение территориальной целостности братской Республики Сомали, подрывают усилия по поддержанию безопасности в регионе и представляют собой прямую угрозу стабильности в регионе Африканского Рога".
МИД Ирака призвал международное сообщество, а также региональные и международные организации "взять на себя юридическую и моральную ответственность и занять четкую позицию в отношении этих незаконных действий, обеспечив уважение международного права и защиту суверенитета государств-членов".
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов.
Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, на севере страны расположена самопровозглашенная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
