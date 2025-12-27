Ирак раскритиковал признание Израилем Сомалиленда

БАГДАД, 27 дек - РИА Новости. МИД Ирака решительно осудил признание Израилем Сомалиленда, считает этот шаг угрозой стабильности региона Африканского Рога, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы министерства.
В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля".
Африканский союз отвергает признание Сомалиленда
Вчера, 23:52
Как указал МИД, являясь председателем Лиги арабских государств в данный момент, Ирак считает, что "такие незаконные шаги Израиля представляют собой явное нарушение территориальной целостности братской Республики Сомали, подрывают усилия по поддержанию безопасности в регионе и представляют собой прямую угрозу стабильности в регионе Африканского Рога".
МИД Ирака призвал международное сообщество, а также региональные и международные организации "взять на себя юридическую и моральную ответственность и занять четкую позицию в отношении этих незаконных действий, обеспечив уважение международного права и защиту суверенитета государств-членов".
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов.
Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, на севере страны расположена самопровозглашенная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
Израиль признал Сомалиленд
Вчера, 17:26