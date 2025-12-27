Рейтинг@Mail.ru
Число туристических поездок иностранцев по России выросло в 2025 году
08:45 27.12.2025
Число туристических поездок иностранцев по России выросло в 2025 году
Число туристических поездок иностранцев по России выросло в 2025 году - РИА Новости, 27.12.2025
Число туристических поездок иностранцев по России выросло в 2025 году
Иностранные граждане за 11 месяцев текущего года совершили по России туристических поездок больше, чем за весь прошлый год, следует из данных Росстата. РИА Новости, 27.12.2025
россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат), новый год
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Новый год
Число туристических поездок иностранцев по России выросло в 2025 году

Люди гуляют по выпавшему снегу на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Иностранные граждане за 11 месяцев текущего года совершили по России туристических поездок больше, чем за весь прошлый год, следует из данных Росстата.
Если в 2024-м году число турпоездок иностранцев по России достигло 4,157 миллиона, то за январь-ноябрь текущего года - уже превысило 4,35 миллиона.
Популярные направления у интуристов - Москва (2,3 миллиона поездок), Санкт-Петербург (717 тысяч), Подмосковье (225 тысяч), Приморский (131,5 тысячи) и Краснодарский края (128 тысяч).
В целом число турпоездок по России за 11 месяцев 2025 года выросло на 4,5% в годовом выражении, до почти 82,9 миллиона (против 79,3 миллиона за аналогичный период прошлого года).
Наибольшее количество турпоездок по России пришлось на Москву (11,3 миллиона), Краснодарский край (почти 9 миллионов), Санкт-Петербург (6,5 миллиона), Подмосковье (5,2 миллиона), Татарстан (2,6 миллиона), Крым (2,4 миллиона), Свердловскую область (почти 2 миллиона), Ставропольский край и Тюменскую область (по 1,7 миллиона).
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Египет ожидает расширение авиасообщения с Россией, заявил министр туризма
РоссияМоскваСанкт-ПетербургФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Новый год
 
 
