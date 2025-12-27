Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области иномарка столкнулась с машиной на встречке - РИА Новости, 27.12.2025
17:00 27.12.2025
В Ленинградской области иномарка столкнулась с машиной на встречке
В Ленинградской области иномарка столкнулась с машиной на встречке
В Ленинградской области иномарка столкнулась с машиной на встречке
Водитель иномарки на трассе в Выборгском районе Ленинградской области при обгоне в зоне, где это запрещено, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим...
В Ленинградской области иномарка столкнулась с машиной на встречке

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Водитель иномарки на трассе в Выборгском районе Ленинградской области при обгоне в зоне, где это запрещено, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, в результате он погиб вместе с пассажирами, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, авария произошла в пятницу утром на 2-м километре автодороги "Огоньки - Стрельцово - Толоконниково".
"Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при совершении обгона в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Changan UNI-K. В результате ДТП водитель Mitsubishi Lancer, а также его двое пассажиров ... скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Водитель китайского кроссовера госпитализирован в состоянии средней тяжести.
По факту аварии проводится проверка.
Заголовок открываемого материала