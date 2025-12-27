В Ленинградской области иномарка столкнулась с машиной на встречке

"Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при совершении обгона в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Changan UNI-K. В результате ДТП водитель Mitsubishi Lancer, а также его двое пассажиров ... скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.