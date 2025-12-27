https://ria.ru/20251227/g20-2065015685.html
В G20 считают, что организация неполная без ЮАР, заявила шерпа России
В G20 считают, что организация неполная без ЮАР, заявила шерпа России
Многие страны "Группы двадцати" считают, что без участия ЮАР организация работает не в полном составе, сказала в интервью РИА Новости шерпа России в G20... РИА Новости, 27.12.2025
