"Манчестер Сити" одержал шестую победу подряд в АПЛ

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Манчестер Сити" одержал победу над "Ноттингем Форест" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Уэст-Бриджфорде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Манчестер Сити" мячи забили Тиджани Рейндерс (48-я минута) и Райан Шерки (83). У "Ноттингем Форест" отличился Омари Хатчинсон (54).
27 декабря 2025 • начало в 15:30
Завершен
54’ • Омари Хатчинсон
(Igor Jesus)
48’ • Тиджани Рейндерс
83’ • Райан Шерки
(Йошко Гвардиол)
"Манчестер Сити" одержал шестую победу подряд в чемпионате Англии. "Горожане", набрав 40 очков, вышли на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где второе место занимает лондонский "Арсенал" (39), имеющий матч в запасе. "Ноттингем Форест" (18) располагается на 17-й строчке.
В следующем туре "Манчестер Сити" 1 января сыграет в гостях с "Сандерлендом", "Ноттингем" 30 декабря примет "Эвертон".
