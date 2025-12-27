Рейтинг@Mail.ru
Потомок Екатерины II не намерен возвращаться в Европу из Петербурга
06:47 27.12.2025 (обновлено: 15:23 27.12.2025)
Потомок Екатерины II не намерен возвращаться в Европу из Петербурга
Потомок Екатерины II не намерен возвращаться в Европу из Петербурга
Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, поселившийся в Санкт-Петербурге, в интервью РИА Новости заявил, что... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T06:47:00+03:00
2025-12-27T15:23:00+03:00
Россия, Европа, Санкт-Петербург, Екатерина II, Григорий Потемкин, Владимир Путин
Потомок Екатерины II не намерен возвращаться в Европу из Петербурга

РИА Новости: потомок Екатерины II Калагеорги не намерен возвращаться в Европу

© Фото : Andrei Kalageorgi/ВКонтакте Андрей Калагеорги
Андрей Калагеорги - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Andrei Kalageorgi/ВКонтакте
Андрей Калагеорги. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, поселившийся в Санкт-Петербурге, в интервью РИА Новости заявил, что считает себя русским и не планирует возвращаться в Европу или США, где он родился.
Ранее в этом месяце стало известно, что Калагеорги, которому президент России Владимир Путин в январе прошлого года предоставил гражданство, стал одним из основателей ООО "Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой". Этот музыкальный коллектив исполняет как классическую музыку, так и современные произведения в симфонической аранжировке.
Зима в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Потомок Екатерины II создал императорский оркестр в Петербурге
11 декабря, 08:49
"В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь", — сказал Калагеорги.
Он добавил, что всегда считал себя "коренным русским человеком". По его словам, такая позиция нередко вызывала конфликты с ровесниками во время учебы в американской школе. При это Калагеорги отметил, что не испытывает к себе предвзятого отношения из-за своего американского происхождения.
По его мнению, обычные американцы "не имеют ничего против русских", а россияне, в свою очередь, достаточно толерантно относятся к жителям США. Он отметил, что россияне могут шутить над американцами, но это не означает, что они считают их серьезной угрозой.
"Я никогда не сталкивался здесь с такой позицией", — заключил Калагеорги.
Прохожие на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге
6 апреля, 10:16
 
РоссияЕвропаСанкт-ПетербургЕкатерина IIГригорий ПотемкинВладимир Путин
 
 
