Потомок Екатерины II не намерен возвращаться в Европу из Петербурга
2025-12-27T06:47:00+03:00
Потомок Екатерины II не намерен возвращаться в Европу из Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги, поселившийся в Санкт-Петербурге, в интервью РИА Новости заявил, что считает себя русским и не планирует возвращаться в Европу или США, где он родился.
Ранее в этом месяце стало известно, что Калагеорги, которому президент России Владимир Путин в январе прошлого года предоставил гражданство, стал одним из основателей ООО "Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой". Этот музыкальный коллектив исполняет как классическую музыку, так и современные произведения в симфонической аранжировке.
"В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь", — сказал Калагеорги.
Он добавил, что всегда считал себя "коренным русским человеком". По его словам, такая позиция нередко вызывала конфликты с ровесниками во время учебы в американской школе. При это Калагеорги отметил, что не испытывает к себе предвзятого отношения из-за своего американского происхождения.
По его мнению, обычные американцы "не имеют ничего против русских", а россияне, в свою очередь, достаточно толерантно относятся к жителям США. Он отметил, что россияне могут шутить над американцами, но это не означает, что они считают их серьезной угрозой.
"Я никогда не сталкивался здесь с такой позицией", — заключил Калагеорги.