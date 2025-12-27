На юридическую помощь для задержанного Бутягина собрали почти 25 тысяч евро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Уже почти 25 тысяч евро собрано на юридическую помощь для задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, сообщается в Telegram-канале по сбору средств.
Ранее Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН сообщил, что семья и близкие задержанного в Польше Бутягина организовала сбор средств на оплату юридических услуг. Сообщалось, что защита Бутягина осуществляется частным адвокатом в Польше, имеющим опыт ведения дел об экстрадиции. В силу специфики польского законодательства и статуса дела, юридическая помощь оказывается исключительно на платной основе.
"Друзья, спасибо всем, кто участвует в сборе и помогает его распространять... Благодаря вам на сегодня собрано уже почти 25 тысяч евро на юридическую помощь для Александра Бутягина. Мы очень надеемся, что в ближайшее время сможем закрыть первую цель — оплатить работу адвоката (25 тысяч евро) на январь - самый затратный месяц, а также аренду квартиры на 3 месяца, необходимой для подачи ходатайства о домашнем аресте и нотариально заверенные переводы документов (5 тысяч евро)", - говорится в Telegram-канале по сбору средств.
Там сообщается, что к февралю необходимо собрать еще 15 тысяч евро.
"Наша цель — освобождение Александра. По прогнозам адвоката, процесс может занять от 18 до 24 месяцев", - отмечается в сообщении.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
В Крыму собрали доказательства невиновности задержанного Бутягина
11 декабря, 23:52