На юридическую помощь для задержанного Бутягина собрали почти 25 тысяч евро

"Друзья, спасибо всем, кто участвует в сборе и помогает его распространять... Благодаря вам на сегодня собрано уже почти 25 тысяч евро на юридическую помощь для Александра Бутягина. Мы очень надеемся, что в ближайшее время сможем закрыть первую цель — оплатить работу адвоката (25 тысяч евро) на январь - самый затратный месяц, а также аренду квартиры на 3 месяца, необходимой для подачи ходатайства о домашнем аресте и нотариально заверенные переводы документов (5 тысяч евро)", - говорится в Telegram-канале по сбору средств.