В Дагестане человек погиб в ДТП с фурой - РИА Новости, 27.12.2025
15:44 27.12.2025
В Дагестане человек погиб в ДТП с фурой
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кизлярском районе Дагестана, сообщает МВД по республике Дагестан. РИА Новости, 27.12.2025
МАХАЧКАЛА , 27 дек - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кизлярском районе Дагестана, сообщает МВД по республике Дагестан.
"Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кизлярском районе… В результате ДТП 67-летний пассажир автомобиля Lada Priora от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель и 41-летняя жительница Цунтинского района, находившаяся в салоне Lada Priora, с различными телесными повреждениями госпитализированы", - сообщает Telegram-канал МВД республики.
Уточняется, что на 735-м километре федеральной автодороги "Кавказ" 51-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Priora, из-за несоблюдения постоянного контроля над транспортным средством не справился с управлением и съехал на встречную полосу дороги, в результате чего столкнулся с автомобилем Volvo FHl2 с прицепом под управлением 53-летнего гражданина Ирана.
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанКизлярский районЦунтинский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
