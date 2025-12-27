В Дагестане человек погиб в ДТП с фурой

МАХАЧКАЛА , 27 дек - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кизлярском районе Дагестана, сообщает МВД по республике Дагестан.
"Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кизлярском районе… В результате ДТП 67-летний пассажир автомобиля Lada Priora от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель и 41-летняя жительница Цунтинского района, находившаяся в салоне Lada Priora, с различными телесными повреждениями госпитализированы", - сообщает Telegram-канал МВД республики.
Уточняется, что на 735-м километре федеральной автодороги "Кавказ" 51-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Priora, из-за несоблюдения постоянного контроля над транспортным средством не справился с управлением и съехал на встречную полосу дороги, в результате чего столкнулся с автомобилем Volvo FHl2 с прицепом под управлением 53-летнего гражданина Ирана.