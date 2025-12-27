https://ria.ru/20251227/dtp-2065049343.html
В Дагестане семь машин попали в ДТП
В Хасавюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием семи автомобилей, есть пострадавшие, сообщает госавтоинспекция Дагестана. РИА Новости, 27.12.2025
хасавюртовский район
республика дагестан
