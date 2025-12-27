Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане семь машин попали в ДТП - РИА Новости, 27.12.2025
13:51 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/dtp-2065049343.html
В Дагестане семь машин попали в ДТП
В Дагестане семь машин попали в ДТП
происшествия
хасавюртовский район
республика дагестан
происшествия, хасавюртовский район, республика дагестан
Происшествия, Хасавюртовский район, Республика Дагестан
В Дагестане семь машин попали в ДТП

В Хасавюртовском районе Дагестана 7 машин попали в ДТП

МАХАЧКАЛА, 27 дек - РИА Новости. В Хасавюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием семи автомобилей, есть пострадавшие, сообщает госавтоинспекция Дагестана.
"Сегодня, примерно в 8:00, на 745 км ФАД "Кавказ", в Хасавюртовском районе, произошло ДТП с участием 7 автомобилей. В результате пострадали три человека", - сообщает Telegram-канал госавтоинспекции.
Уточняется, что по предварительным данным, причинами аварии стали неблагоприятные дорожные условия - образование утренней изморози на проезжей части, а также несоблюдение водителями безопасной дистанции. Госавтоинспекция республики также напоминает, что в утренние часы на проезжей части автодороги наблюдается гололедица, что значительно снижает сцепление колес с дорожным покрытием, зимой эксплуатация транспорта на летних шинах запрещена.
В ДТП с автобусом в Витебской области погиб человек
09:32
 
ПроисшествияХасавюртовский районРеспублика Дагестан
 
 
