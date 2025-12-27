Рейтинг@Mail.ru
Росавтодору выделят четыре миллиарда рублей на дороги - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/dorogi-2065114575.html
Росавтодору выделят четыре миллиарда рублей на дороги
Росавтодору выделят четыре миллиарда рублей на дороги - РИА Новости, 27.12.2025
Росавтодору выделят четыре миллиарда рублей на дороги
Правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей Росавтодору на строительство и реконструкцию дорог, соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:47:00+03:00
2025-12-27T22:47:00+03:00
строительство
саратов
россия
сызрань
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/75/1527487519_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_187bc1f88d0170e130ca0b9a6a5a1413.jpg
https://ria.ru/20250804/dorogi-2033188310.html
саратов
россия
сызрань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/75/1527487519_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_c132b38b79faf406352025983f320882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
строительство, саратов, россия, сызрань, федеральное дорожное агентство (росавтодор), правительство рф
Строительство, Саратов, Россия, Сызрань, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Правительство РФ
Росавтодору выделят четыре миллиарда рублей на дороги

Росавтодору выделят 4 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтроительство автомобильных дорог
Строительство автомобильных дорог - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Строительство автомобильных дорог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей Росавтодору на строительство и реконструкцию дорог, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Выделить Росавтодору в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 4 012 706,2 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации объекта "Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан. Строительство автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан до автомобильной дороги P-228 Сызрань - Саратов - Волгоград со строительством мостового перехода через реку Волга (южный обход города Саратова), Саратовская область" в рамках федерального проекта "Развитие федеральной сети" национального проекта "Инфраструктура для жизни", имея в виду обеспечение степени готовности указанного объекта в объеме 10%", - говорится в документе.
В распоряжении отмечается, что Росавтодор должен осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств с представлением доклада правительству РФ до 1 февраля 2026 года.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
На строительство и ремонт дорог в регионах направят 16,5 миллиардов рублей
4 августа, 10:29
 
СтроительствоСаратовРоссияСызраньФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Правительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала