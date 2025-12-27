https://ria.ru/20251227/chp-2065088221.html
В Петербурге ищут водителя, сбившего женщину и двух детей
В Петербурге ищут водителя, сбившего женщину и двух детей
В Петербурге ищут водителя, сбившего женщину и двух детей
Полиция Санкт-Петербурга ищет водителя, сбившего во дворе на Пражской улице женщину и двух детей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет водителя, сбившего во дворе на Пражской улице женщину и двух детей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу очевидец сообщил в полицию о том, что во дворе жилого дома на Пражской улице водитель иномарки совершил наезд на трех пешеходов.
"Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что в результате наезда пострадала 57-летняя женщина и двое несовершеннолетних. Пострадавшие направлены в медучреждение, водитель иномарки с места происшествия скрылся... В настоящее время сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления местонахождения и задержания виновника ДТП", – говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, пострадавшая женщина будет опрошена после того, как правоохранители получат соответствующее разрешение от медиков.
Также после поступления из медучреждения результатов судебно-медицинской экспертизы пострадавших будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.