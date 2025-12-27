Буданов* признал необходимость переговоров с Россией

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* признал, что переговоры с Россией необходимы и без них урегулирование конфликта невозможно.
"Переговорный процесс нужен и без этого не обойдется, он необходим", - сказал Буданов* в интервью украинскому телеканалу "Общественное", которое транслировалось в YouTube.
По словам Буданова*, февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом в переговорном процессе. По его словам, это связано с характером военной активности, отопительным сезоном и рядом других условий.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов