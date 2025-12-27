Буданов* признал необходимость переговоров с Россией

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* признал, что переговоры с Россией необходимы и без них урегулирование конфликта невозможно.

"Переговорный процесс нужен и без этого не обойдется, он необходим", - сказал Буданов* в интервью украинскому телеканалу "Общественное" , которое транслировалось в YouTube.

По словам Буданова*, февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом в переговорном процессе. По его словам, это связано с характером военной активности, отопительным сезоном и рядом других условий.