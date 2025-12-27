Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 27.12.2025
Буданов* признал необходимость переговоров с Россией
Буданов* признал необходимость переговоров с Россией
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* признал, что переговоры с Россией необходимы и без них урегулирование конфликта невозможно. РИА Новости, 27.12.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:451:2085:2015_1920x0_80_0_0_14463771c50eef679299394da560092e.jpg
1920
1920
true
специальная военная операция на украине, россия, сша, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), YouTube, Российский фонд прямых инвестиций
Глава украинской разведки Буданов признал необходимость переговоров с Россией

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* признал, что переговоры с Россией необходимы и без них урегулирование конфликта невозможно.
«

"Переговорный процесс нужен и без этого не обойдется, он необходим", - сказал Буданов* в интервью украинскому телеканалу "Общественное", которое транслировалось в YouTube.

Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
США стали предоставлять Украине больше разведданных, заявил Буданов*
22 декабря, 19:02
По словам Буданова*, февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом в переговорном процессе. По его словам, это связано с характером военной активности, отопительным сезоном и рядом других условий.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Украинская делегация якобы встречалась с российской в Абу-Даби, пишет Axios
25 ноября, 23:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)YouTubeРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
